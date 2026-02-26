Identifican a dos mineros más en Pasta de Conchos; suman 25 restos recuperados

A casi dos décadas de la tragedia que marcó a la región carbonífera de Pasta de Conchos, el Gobierno de México informó la plena identificación de los restos de dos mineros más, en lo que representa un nuevo avance dentro del proceso de búsqueda y rescate que encabeza la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

¿Quiénes son los dos mineros identificados en pasta de conchos?

De acuerdo con el boletín oficial emitido por el Gobierno de México, se notificó a las familias de José Isabel Minjarez Yáñez y Ricardo Hernández Rocha la confirmación de identidad, correspondiente a los rescates número 24 y 25 realizados en la mina siniestrada.

Tras la identificación, las autoridades informaron que se activará el protocolo establecido para el reconocimiento y la entrega digna de los restos a sus familiares. En este proceso participa de manera permanente la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), brindando acompañamiento institucional y humano, como ha ocurrido en los 23 casos previos.

El operativo forma parte del Mando Unificado instalado en la zona, donde convergen distintas dependencias federales y estatales. Entre ellas se encuentran la Fiscalía General de la República (FGR), el Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN) de la Secretaría de Salud, así como el Gobierno de Coahuila y autoridades municipales de la región carbonífera.

📄 #Boletín | Se identifican los restos de dos mineros en Pasta de Conchos,

correspondientes a los rescates 24 y 25. Sus familias ya fueron notificadas. Continúan las labores para la búsqueda y rescate de los 38 mineros pendientes.https://t.co/Ja5GWxC8Qu pic.twitter.com/QXRVNqqWVV — CFEmx (@CFEmx) February 25, 2026

Aún faltan 38 mineros por localizar

Las autoridades reiteraron que los trabajos continuarán hasta localizar a los 38 mineros cuyos restos aún permanecen pendientes de recuperación. El compromiso fue ratificado recientemente ante las familias, bajo la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con la promesa de mantener transparencia, seguridad y participación comunitaria en cada etapa del proceso.

El rescate en Pasta de Conchos no solo representa un desafío técnico, sino también una deuda histórica con las familias que durante años exigieron verdad y justicia. Cada identificación significa un paso más hacia el cierre de una herida que ha permanecido abierta desde 2006.

Con 25 identificaciones confirmadas hasta ahora, el operativo avanza en medio de estrictos protocolos forenses y de seguridad. Para las familias, cada notificación representa dolor, pero también la posibilidad de dar sepultura digna a sus seres queridos.