La Barredora los confundió: cronología del ataque en bar “Sala de Despecho” en Angelópolis, Puebla

Este miércoles 25 de febrero, la Fiscalía de Puebla dio más detalles del ataque armado ocurrido frente al bar "Sala de Despecho", que dejó como saldo tres personas muertas y cinco heridos en la zona de Angelópolis, el pasado 14 de febrero.

Once días después, autoridades revelaron la cronología completa de los hechos y confirmaron que el ataque fue ejecutado por La Barredora del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Ataque armado afuera de bar en Angelópolis deja tres muertos

Los hechos ocurrieron alrededor de la 1:52 de la madrugada del pleno 14 de febrero, al exterior del establecimiento ubicado en la esquina de Hermanos Serdán y Osa Mayor.

De acuerdo con la investigación, cuatro hombres armados llegaron al lugar a bordo de dos motocicletas. Sin mediar palabra, descendieron y abrieron fuego contra una camioneta blanca Mercedes-Benz, disparando al menos 29 veces.

En cuestión de segundos, tres personas murieron en el lugar y cinco más resultaron lesionadas, quienes fueron trasladadas a hospitales cercanos.

Cronología del ataque en Sala de Despecho: minuto a minuto

La Fiscalía detalló cómo se desarrollaron los hechos con base en más de 74 horas de videograbaciones, entrevistas y peritajes forenses.



1:48 am: Un grupo de siete personas, entre ellas el objetivo real del ataque, sale del bar .

. 1:50 am: Las víctimas salen del bar y se dirigen a una camioneta blanca con placas del estado de Chiapas.

1:52:03 am: Coinciden en el mismo espacio las víctimas y el objetivo de la agresión, sin interactuar entre sí.

1:52:55 am: Se ejecuta el ataque armado. Los agresores disparan directamente contra la camioneta equivocada.

Lo peor de todo es que el verdadero objetivo huyó corriendo en dirección opuesta al ataque junto con sus acompañantes. Mientras que los jóvenes que nada tenían que ver recibieron las balas.

Las autoridades confirmaron que el parecido entre los vehículos y el número de personas que salieron al mismo tiempo del bar provocó la confusión.

La Barredora implicados en el ataque

Durante la conferencia, el coordinador Jorge Alfredo Mena Villaseñor confirmó que, tras el ataque, cuatro personas fueron detenidas, luego de que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla diera con su ubicación.

Las autoridades informaron que dos de los detenidos son foráneos, sos son originarios de Puebla, entre ellos un menor de edad. Además, todos cuentan con antecedentes penales.

¿Quiénes eran las víctimas del ataque en Sala de Despecho?

Horas después del ataque, se confirmaron las identidades de las tres personas fallecidas:

