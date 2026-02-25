¡De policías a héroes! Rescatan a conductor de auto en llamas en Chimalhuacán, Edomex

Un conductor estuvo a punto de morir calcinado dentro de su propio automóvil en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México luego de que la unidad comenzara a incendiarse presuntamente por un cortocircuito.

Los hechos ocurrieron en calles de esta localidad del Estado de México, donde vecinos alertaron al número de emergencias tras ver un auto envuelto en llamas… y lo peor: con una persona todavía en el interior.

¿Qué pasó con el auto que se incendió en Chimalhuacán?

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego inició a causa de una falla eléctrica. En cuestión de segundos, las llamas comenzaron a expandirse por la parte frontal del automóvil.

Cuando los policías municipales llegaron al sitio, confirmaron que el conductor seguía dentro del vehículo, en una situación crítica. Sin perder tiempo, los oficiales se acercaron pese al riesgo y lograron abrir el automóvil para sacar al hombre justo cuando el fuego se intensificaba.

Mientras bomberos trabajaban para sofocar el incendio, el conductor fue colocado en el camellón para recibir los primeros auxilios.

¿Cómo fue el rescate del conductor atrapado en el vehículo en llamas en Chimalhuacán?

El operativo fue una acción coordinada. Elementos de Protección Civil, Bomberos y paramédicos se sumaron rápidamente para controlar la emergencia.

Primero, los oficiales rescataron al hombre antes de que el fuego consumiera por completo el carro. Después, los cuerpos de emergencia lograron apagar las llamas y evitar que el incendio se extendiera a otros vehículos o inmuebles cercanos.

Paramédicos brindaron atención prehospitalaria en el lugar y, tras estabilizarlo, trasladaron al conductor a un hospital de la zona. Su estado de salud fue reportado como estable. El automóvil, en cambio, quedó prácticamente consumido por el fuego.

¿Cómo prevenir incendios por cortocircuito en el automóvil?

Aunque no siempre se pueden evitar este tipo de incidentes, sí hay medidas que reducen el riesgo de que un vehículo se incendie por una falla eléctrica:



Revisar periódicamente el sistema eléctrico del automóvil .

. No instalar accesorios “hechizos” o sin certificación.

Atender de inmediato cualquier olor a quemado o falla en el tablero.

Verificar que la batería y el cableado estén en buen estado.

Realizar servicios preventivos en talleres confiables.

Un cortocircuito puede comenzar como una pequeña chispa y convertirse en un incendio en cuestión de minutos. La revisión constante puede marcar la diferencia.

Este caso en Chimalhuacán terminó con saldo favorable gracias a la rápida reacción de los policías y cuerpos de emergencia. Sin embargo, el susto dejó claro que una falla mecánica puede convertirse en una situación de vida o muerte en segundos.

