VIDEO: Salió corriendo de casa de sus tíos y desapareció; buscan al menor Fernando Tostado de 14 años en Tonalá

El menor Fernando Tostado, de 14 años , desapareció el pasado 19 de febrero tras salir corriendo de la casa de sus tíos en Tonalá, Jalisco . Desde ese momento, su familia no ha vuelto a saber nada de él y mantiene una búsqueda desesperada para localizarlo.

De acuerdo con su madre, el menor salió alrededor de las 14:34 horas después de bajar a tirar una bolsa de basura. Minutos después, desapareció sin dejar rastro.

La última ubicación registrada de su celular fue a las 15:28 horas sobre Avenida Revolución, también en Tonalá, antes de que el dispositivo se apagara.

¿Cómo ocurrió la desaparición del menor en Tonalá, Jalisco?

19 de febrero, 14:34 horas: el menor sale del domicilio de sus tíos en Tonalá.

Minutos después: testigos lo ven correr por la cuadra.

15:28 horas: su celular marca última ubicación en Avenida Revolución.

Desde entonces: el menor desapareció y no hay comunicación.

Cámaras de seguridad captaron al menor saliendo con sudadera negra, pants gris y tenis azules; dentro de su ficha de búsqueda, se explica que mide aproximadamente 1.70 metros y pesa cerca de 75 kilos.

Su madre, Marta Tostado, asegura que el menor no tenía problemas: "Es un niño alegre, es un niño de bien. No tenía problemas con nadie. No se metía con nadie. Por eso estoy desesperada", expresó.

Madre de menor que desapareció en Tonalá clama por ayuda: "Que regrese, lo necesito"

La familia confirmó que el menor desapareció sin advertir a nadie: "Comentan que baja a tirar una bolsa de basura y de ahí se va corriendo. No sé a dónde, no sé con quién", relató su madre.

Entre lágrimas, lanzó un mensaje directo: "Quien lo tenga que lo regrese. Y si él me está viendo, que vuelva, lo necesito. No como, no duermo. Hace cinco días no puedo estar en paz".

La Fiscalía del Estado informó que existe una carpeta de investigación abierta y que el menor Fernando Tostado cuenta con ficha oficial de búsqueda tras desaparecer en Tonalá.

La familia insiste en que cualquier información que ayude a localizar al menor desapareció el 19 de febrero puede marcar la diferencia para que regrese a casa en Tonalá.