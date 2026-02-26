Desaparece familia el día que “El Mencho” fue abatido: ¿Quiénes son?

El 22 de febrero de 2026, fuerzas federales buscaron atrapar a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien fue abatido en Tapalpa.

La tensión, el terror y la violencia se expandieron en diversos estados y zonas de Jalisco. Ese mismo día, mientras gente del narcotraficante y agentes se enfrentaban a balazos, una familia desapareció.

Bloqueos, incendios y violencia tras la muerte de “El Mencho”: La caída que sacudió a México

Familia desaparece el mismo día que “El Mencho” fue abatido

Los integrantes de la familia que fueron reportados como desaparecidos fueron vistos por última vez en Puerto Vallarta, Jalisco, y de acuerdo con la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco son:



Concepción Donaji Cavazos Corona

Edad: 58 años

Tiene cabello entrecano y lacio al hombro

Es de tez morena clara y complexión delgada

Tiene lunares en el cuello

Mide 1.60 metros

Vestimenta: se desconoce

Sergio Eduardo Campos Marin

Edad: 62 años

Tiene cabello entrecano, lacio y escaso

Es de tez blanca y complexión mediana

Tiene manchas por vejez

Mide 1.73 metros

Vestimenta: se desconoce

Sergio Eduardo Campos Cavazos

Edad: 25años

Tiene castaño oscuro, lacio y corto

Es de tez morena clara y complexión robusta

Mide 1.75 metros y tiene dificultad para caminar

Vestimenta: se desconoce

Donaji Concepcion Campos Cavazos

Edad: 30 años

Tiene cabello castaño, lacio y largo

Es de tez morena y complexión robusta

Mide 1.60 metros

Vestimenta: se desconoce

23 peligrosos reos se fugan en Puerto Vallarta tras operativo contra “El Mencho”

El día del operativo contra “El Mencho” y sus sicarios, junto con su gente de seguridad, 23 reos se escaparon de un penal en Puerto Vallarta, Jalisco, tras ser ayudados por criminales.

Los delincuentes siguen prófugos tras fugarse el domingo pasado del penal de Ixtapa, cuando un comando armado derribó el portón del reclusorio.

Las autoridades activaron una alerta migratoria para impedir que los 23 salgan del país debido a la peligrosidad de estos, pues 21 de los reos ya tenían sentencia por crímenes como:



Homicidio calificado

Robo de hidrocarburo

Desaparición ilegal de personas

Posesión ilegal de armas de uso exclusivo del Ejército

“El Mencho” murió en camino a CDMX tras enfrentamiento

La Secretaría de Defensa Nacional informó que en el operativo realizado en el municipio de Tapalpa, Jalisco, elementos federales fueron atacados, por lo que los militares repelieron la agresión.

Cuatro integrantes del CJNG murieron, mientras que otros tres quedaron heridos de gravedad, entre ellos, “El Mencho”, quien perdió la vida durante su traslado por vía aérea a la Ciudad de México (CDMX).

El operativo en la región dejó otros dos detenidos, integrantes del CJNG, así como el aseguramiento de armas de fuego y vehículos blindados, entre los que están lanzacohetes para derribar aeronaves y destruir vehículos blindados.