Desaparece familia el día que “El Mencho” fue abatido: ¿Quiénes son?
Los integrantes de una familia están desaparecidos tras ser vistos por última vez el mismo día en que “El Mencho”, líder del CJNG, fue abatido tras un operativo.
El 22 de febrero de 2026, fuerzas federales buscaron atrapar a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien fue abatido en Tapalpa.
La tensión, el terror y la violencia se expandieron en diversos estados y zonas de Jalisco. Ese mismo día, mientras gente del narcotraficante y agentes se enfrentaban a balazos, una familia desapareció.
Bloqueos, incendios y violencia tras la muerte de “El Mencho”: La caída que sacudió a México
Familia desaparece el mismo día que “El Mencho” fue abatido
Los integrantes de la familia que fueron reportados como desaparecidos fueron vistos por última vez en Puerto Vallarta, Jalisco, y de acuerdo con la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco son:
- Concepción Donaji Cavazos Corona
Edad: 58 años
Tiene cabello entrecano y lacio al hombro
Es de tez morena clara y complexión delgada
Tiene lunares en el cuello
Mide 1.60 metros
Vestimenta: se desconoce
- Sergio Eduardo Campos Marin
Edad: 62 años
Tiene cabello entrecano, lacio y escaso
Es de tez blanca y complexión mediana
Tiene manchas por vejez
Mide 1.73 metros
Vestimenta: se desconoce
- Sergio Eduardo Campos Cavazos
Edad: 25años
Tiene castaño oscuro, lacio y corto
Es de tez morena clara y complexión robusta
Mide 1.75 metros y tiene dificultad para caminar
Vestimenta: se desconoce
- Donaji Concepcion Campos Cavazos
Edad: 30 años
Tiene cabello castaño, lacio y largo
Es de tez morena y complexión robusta
Mide 1.60 metros
Vestimenta: se desconoce
23 peligrosos reos se fugan en Puerto Vallarta tras operativo contra “El Mencho”
El día del operativo contra “El Mencho” y sus sicarios, junto con su gente de seguridad, 23 reos se escaparon de un penal en Puerto Vallarta, Jalisco, tras ser ayudados por criminales.
Los delincuentes siguen prófugos tras fugarse el domingo pasado del penal de Ixtapa, cuando un comando armado derribó el portón del reclusorio.
Las autoridades activaron una alerta migratoria para impedir que los 23 salgan del país debido a la peligrosidad de estos, pues 21 de los reos ya tenían sentencia por crímenes como:
- Homicidio calificado
- Robo de hidrocarburo
- Desaparición ilegal de personas
- Posesión ilegal de armas de uso exclusivo del Ejército
“El Mencho” murió en camino a CDMX tras enfrentamiento
La Secretaría de Defensa Nacional informó que en el operativo realizado en el municipio de Tapalpa, Jalisco, elementos federales fueron atacados, por lo que los militares repelieron la agresión.
Cuatro integrantes del CJNG murieron, mientras que otros tres quedaron heridos de gravedad, entre ellos, “El Mencho”, quien perdió la vida durante su traslado por vía aérea a la Ciudad de México (CDMX).
El operativo en la región dejó otros dos detenidos, integrantes del CJNG, así como el aseguramiento de armas de fuego y vehículos blindados, entre los que están lanzacohetes para derribar aeronaves y destruir vehículos blindados.