Subirá el salario en Venezuela: Delcy Rodríguez promete aumento “responsable” desde el 1 de mayo

El gobierno de Venezuela confirmó que habrá un aumento de salario para los trabajadores a partir del 1 de mayo; el anuncio fue hecho por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien adelantó que el ajuste se aplicará bajo un esquema “responsable” para evitar efectos inmediatos en la inflación.

El incremento no tiene aún una cifra definida; la funcionaria explicó que el objetivo es mejorar los ingresos de forma gradual, sin repetir escenarios donde los aumentos pierden valor en poco tiempo.

¿Cómo será el aumento salarial en Venezuela?

Durante un mensaje oficial, Delcy Rodríguez señaló que el ajuste se diseñará con base en la capacidad económica del país; el enfoque busca que el aumento no sea absorbido rápidamente por el alza de precios.

"Ese incremento, como lo hemos señalado, será un incremento responsable", afirmó; además, precisó que el avance en los ingresos dependerá de la disponibilidad de recursos y de la estabilidad económica.

¿De dónde saldrán los recursos en Venezuela?

El plan del gobierno se apoya en la recuperación de sectores estratégicos; principalmente hidrocarburos y minería, áreas que generan ingresos directos y que han mostrado señales de reactivación en los últimos meses.

La presidenta encargada explicó que el objetivo es que el crecimiento productivo permita sostener mejoras en el salario; la estrategia apunta a que el aumento no sea aislado, sino parte de un proceso continuo.

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Estos son algunos de los anuncios de Delcy Rodríguez:



• Aumento salarial el 1 de mayo (dice que será “responsable”)

• Promete seguir aumentando “cuando haya recursos”

• Afirma que el 91% de las pensiones las paga el Estado

• Crea una “comisión de trabajo”

• Convoca a… pic.twitter.com/Crb08Mm3mS — Bárbara Uzcátegui Sanz (@BarbaraUSanz) April 8, 2026

Contexto actual del salario en Venezuela

Actualmente, el salario mínimo en Venezuela se mantiene en 130 bolívares mensuales desde 2022 ; en la práctica, los ingresos reales de los trabajadores dependen de bonos y compensaciones adicionales.

Esto provoca que muchos empleados del sector público perciban alrededor de 150 a 160 dólares al mes, mientras que en el sector privado el ingreso promedio puede superar los 200 dólares, aunque sin estabilidad garantizada.

Un anuncio en medio de presión económica

El anuncio ocurre en un contexto donde el poder adquisitivo sigue siendo uno de los principales retos; el gobierno busca equilibrar la necesidad de mejorar el salario sin generar nuevos picos inflacionarios.

Delcy Rodríguez reiteró que el ajuste será progresivo y condicionado a la disponibilidad de recursos; también insistió en que el país continuará avanzando en su estrategia económica para sostener estas mejoras en el tiempo.