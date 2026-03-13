El virus de corrupción que nació en Cuba, se perfeccionó en Venezuela y ahora infecta al sector salud de México

El esquema de corrupción que nació en el régimen de Cuba y se perfeccionó en Venezuela ahora tiene un nuevo escenario: México .

Tras el debilitamiento del apoyo económico venezolano, el sistema de exportación de médicos cubanos encontró un nuevo punto de apoyo. Bajo el argumento de cubrir la falta de especialistas en regiones apartadas, el gobierno mexicano abrió sus hospitales a brigadas provenientes de la isla .

Pero detrás del discurso oficial, críticos del modelo sostienen que el esquema no se limita a la cooperación médica. Lo describen como un sistema que ya operó durante años en Venezuela y que ahora busca consolidarse en territorio mexicano.

El nuevo capítulo del modelo que antes operó en Venezuela

Durante años, Venezuela fue el principal sostén económico de las misiones médicas cubanas. Con la crisis venezolana y la reducción de recursos, el esquema necesitaba nuevos acuerdos internacionales.

En ese contexto aparece México.

Según testimonios de médicos cubanos que han participado en estas misiones, el país se ha convertido en un objetivo estratégico dentro del modelo que exporta personal sanitario al extranjero.

"Van a querer invadir México, ese es el objetivo ahora, es el país que el régimen cubano tiene en la mira, porque ya de Venezuela se están saliendo. Para sostener una dictadura hace falta dinero y ¿Cuál es el próximo banco? ¿El cajero automático que quieren ahora? El de México.

"Se lo estoy diciendo así y se van a acordar de mí la vida entera: quieren a México. Y cuando entren en México, hasta que no lo desangren, no van a parar"; explicó un medico cubano.

Un sistema de corrupción que va más allá de la medicina

Quienes critican el modelo sostienen que el despliegue de brigadas médicas no es únicamente un programa de salud. Aseguran que también representa una forma de influencia política e ideológica que ya se observó en otros países.

"Van a llegar a México ahora disfrazados de solidaridad y de médicos, van a infiltrar el país. Lo van a llenar de agentes, lo van a llenar de militares, van a desangrar el país y por encima de eso también le van a regalar el petróleo. La gasolina le van a empezar a subir de precio", agregó el médico Cubano.

La advertencia de quienes han vivido el modelo de corrupción cubano

Los testimonios de médicos cubanos que han participado en misiones internacionales advierten que este sistema no siempre llega acompañado de confrontación abierta. Muchas veces, explican, comienza con acuerdos de cooperación y programas sociales.

"Cuando el pueblo mexicano se dé cuenta de que México se está volviendo un comunismo de libro y salgan a la calle a protestar, los van a meter presos.

"Caballero la historia, pueblo mexicano, la historia se repite una y otra vez. Los pueblos que olvidan su historia están condenados a vivirla nuevamente. Que no se les olvide eso. Ahí les dejo la tarea"; sentenció el médico cubano.

El costo que pagan los ciudadanos

Más allá del debate político, el punto central del reportaje gira en torno al destino de los recursos. Cada brigada médica implica pagos millonarios del Estado mexicano.

Según las críticas recogidas en el serial, ese dinero no siempre se refleja en mejoras directas para hospitales, medicamentos o equipos médicos.

Mientras tanto, millones de ciudadanos siguen esperando consultas, tratamientos o acceso a medicinas.

Y cuando la salud se convierte en negocio, advierten los críticos del modelo, el costo final termina pagándolo la población.