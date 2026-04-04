¡Ajusta tu cartera! El Tren Suburbano anuncia aumento en sus tarifas y entrará en vigor este 5 de abril de 2026

El panorama de la movilidad en la Zona Metropolitana del Valle de México amanece con noticias cruciales para millones de capitalinos y mexiquenses. Este viernes 3 de abril de 2026, se ha confirmado oficialmente un aumento en las tarifas del Tren Suburbano, el cual entrará en vigor a partir de este próximo domingo 5 de abril.

Esta medida obliga a las familias y trabajadores que se desplazan diariamente entre el Estado de México y la capital a realizar un rápido ajuste en sus finanzas y presupuestos de transporte.

El Tren Suburbano es una de las arterias principales que conectan a municipios altamente poblados con la estación Buenavista, en el corazón de la CDMX, por lo que cualquier modificación en sus costos genera un impacto inmediato en la economía familiar. La decisión, comunicada formalmente a los viajeros por Ferrocarriles Suburbanos, marca un nuevo tabulador para el costo del pasaje dependiendo de la distancia que recorra cada usuario en la red.

¿Cómo quedan los nuevos precios de viaje?

Para garantizar que tu traslado hacia tu centro de trabajo o estudio no sufra contratiempos este inicio de semana, aquí en Azteca Noticias te desglosamos las nuevas tarifas del Tren Suburbano autorizadas. El esquema de cobro se mantiene dividido en dos modalidades fundamentales según los kilómetros que abarque tu recorrido:



El viaje corto , que comprende distancias de 0 a 12.89 kilómetros, tendrá a partir del domingo un costo exacto de $11.50 pesos.

, que comprende distancias de 0 a 12.89 kilómetros, tendrá a partir del domingo un costo exacto de $11.50 pesos. Por otro lado, el viaje largo, diseñado para recorridos de 12.9 a 25.59 kilómetros, alcanzará ahora los $26.50 pesos.

Estas modificaciones requieren que planifiques tus recargas con antelación, evitando así las largas filas en taquillas y máquinas expendedoras durante las horas pico del lunes por la mañana.

Las autoridades operativas sugieren a todos los pasajeros actualizar de inmediato la app Mi Suburbano desde su tienda virtual de aplicaciones. Contar con la versión más reciente en tu teléfono móvil inteligente no solo te permitirá revisar tu saldo disponible de manera mucho más ágil desde tu casa, sino también mantenerte al tanto de cualquier eventualidad en el servicio.