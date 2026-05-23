Rayos mortales en el Edomex: Expertos revelan entidad con mayor riesgo en México

Con la llegada de la temporada de lluvias en la Zona del Valle de México, las tormentas eléctricas iluminan el cielo tanto de la CDMX, como del Edomex, pero detrás del espectáculo natural existe un riesgo mortal que muchas veces pasa desapercibido: La caída de un rayo.

De acuerdo con un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Estado de México es la entidad del país con más fallecimientos provocados por la caída de rayos. La investigación, elaborada por especialistas del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, advierte que el peligro no depende únicamente del clima, sino también de factores sociales, ademas de la infraestructura.

¿Cuántas personas han muerto la caída de rayos en México?

Según datos de la Secretaría de Salud analizados en el estudio “Mapping Lightning Risk in Mexico: Integrating Natural Hazard and Social Vulnerability”, entre 1998 y 2021 se registraron 2 mil 470 muertes por caída de rayos en México. Los estados con más víctimas fueron:



Estado de México : 539 fallecimientos



: 539 fallecimientos Oaxaca: 206



Michoacán: 168



Guerrero: 133.

La investigación señala que por lo regular, este fenómeno representa un riesgo subestimado, especialmente en comunidades rurales con poca infraestructura, además de una limitada capacidad de respuesta ante emergencias.

Este estudio evalúa el riesgo de rayos a nivel municipal en México, considerando la interacción entre peligro y vulnerabilidad en la estimación del riesgo. Autores: *Alejandro Jaramillo and *Christian Dominguez| AMS Journals | Weather, Climate, and Society

Caída de rayos en Edomex: ¿Qué municipios son los más afectados?

Dentro del Estado de México, los municipios con mayor cantidad de eventos relacionados con rayos fueron:

Villa Victoria: 30 eventos



San Felipe del Progreso: 27 eventos



Ixtlahuaca: 23 eventos



Toluca: 22 eventos.

Los especialistas explican que un “evento” sucede cuando un rayo impacta una zona donde puede provocar una o varias muertes.

¿Por qué hay más riesgo de morir por un rayo en el Edomex?

La respuesta, según los expertos, combina geografía y vulnerabilidad social; durante el verano, regiones del centro y sur del país favorecen la formación de tormentas eléctricas debido a factores topográficos y climáticos. Sin embargo, en el estudio también se destaca que muchas comunidades rurales carecen de viviendas seguras, acceso rápido a hospitales, además de sistemas de protección como pararrayos.

Además, existe poca educación acerca de cómo actuar durante tormentas eléctricas. Los expertos advierten que muchas víctimas suelen encontrarse al aire libre o buscan refugio bajo árboles, una de las decisiones más peligrosas durante una descarga eléctrica.

¿Cómo protegerse durante una tormenta eléctrica?

La UNAM recomienda:



Suspender actividades al aire libre



Evitar árboles y estructuras metálicas



Refugiarse en construcciones seguras



Mantenerse informado sobre pronósticos meteorológicos



No permanecer en zonas abiertas durante tormentas.



En el estudio también se subraya la necesidad de mejorar la educación preventiva y garantizar acceso a información en comunidades vulnerables. Porque aunque los rayos parecen eventos aislados, las cifras revelan otra realidad: en México, las tormentas eléctricas siguen cobrando vidas cada año.

