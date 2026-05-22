“No era grave”: acusan intento de alta sin tratamiento en IMSS 32 de CDMX

La hija de una mujer denunció públicamente una serie de irregularidades en la atención recibida en el Hospital General de Zona número 32 del IMSS, de la Ciudad de México (CDMX) donde aseguran que la paciente permanece sin diagnóstico claro, sin estudios médicos y con un intento de alta pese a su estado de salud.

Presunta negligencia en clinica del IMSS 32 de la CDMX

De acuerdo con la hija de la paciente, su madre ingresó al hospital a las 6 de la tarde; sin embargo, en el sistema aparece registrada hasta las 3 de la madrugada del día siguiente.

Durante su estancia, señalan que no se le realizó “ni una sola tomografía ni una resonancia magnética”, a pesar de que presentaba condiciones que, aseguran, requerían atención urgente.

Asi la tienen, asi la habian dado de alta https://t.co/XBSymYqSxY pic.twitter.com/JWV4m1teo1 — Fundación Toby (@FundacionToby) May 22, 2026

El personal médico habría argumentado que una infección en vías urinarias “no es una emergencia”, aunque los familiares insistieron en que ese padecimiento ya estaba siendo tratado y que el motivo de la atención era la presión con la que llegó la paciente, además de su imposibilidad para caminar. “Ponen que no presenta falta de fuerza, pero no puede caminar”, reclamaron.

Ayer despues de negarnos la atención en urgencias en el instituto de neurología y en el centro medico de México la llevé a la clínica 32, ahi me dijeron que tenía un derrame y que se tenía que quedar internada mínimo 48 horas... nunca la subieron a piso, la dejaron tirada en… https://t.co/HslGoKblLt — Fundación Toby (@FundacionToby) May 22, 2026

Asimismo, denunciaron contradicciones en la información proporcionada por el personal médico. Mientras se les indicó que una doctora atendía el caso, posteriormente se les informó que la paciente ya había sido dada de alta desde el día anterior, aunque también mencionaron que fue valorada por un médico del turno nocturno, sin que se precisara quién fue el responsable de su atención.

Personal de la clinica 32 niega apoyo básico

Los familiares también señalaron que el personal se negó a brindar apoyo básico, como ayudar a la paciente a vestirse, indicándoles que debían buscar ayuda externa.

Ante la situación, acudieron a dirección general para exigir que no se les diera de alta sin diagnóstico, estudios ni tratamiento, pero aseguran que fueron retirados del área y se les pidió regresar más tarde.

Finalmente, denunciaron que, desde las 6 de la mañana, el hospital se ha negado a mostrarles los estudios que, según el propio personal, ya se habían realizado, lo que ha incrementado su inconformidad y preocupación por el estado de la paciente.