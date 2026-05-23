Llega la audiencia para sentenciar a médicos que fingieron embarazo de gemelos

Tras tres años de espera, el caso de Liliana Carmona entra en su fase decisiva con la audiencia para dictar sentencia contra los médicos que fingieron embarazo de gemelos y la sometieron a una cirugía sin su consentimiento.

Entre exigencias de justicia y el anhelo de cerrar un doloroso capítulo, la víctima enfrenta el momento que podría marcar el inicio de su reparación.

La historia de Liliana Carmona está por llegar a su capítulo decisivo

Este viernes, en el Reclusorio Norte, se llevó a cabo la audiencia previa a la sentencia contra los médicos Víctor Manuel “N” e Ivonne “N”, declarados culpables de engañarla haciéndole creer que estaba embarazada de gemelos y someterla a una cirugía sin su consentimiento.

“Esperamos se me haga justicia, ya ha pasado mucho tiempo… ya quiero paz”, expresó Liliana, recordando el inicio de una pesadilla que comenzó hace tres años.

En abril de 2023, durante un ultrasonido, le aseguraron que escuchaban dos latidos: “uno está aquí y el otro está aquí, son gemelos”, le dijeron. Sin embargo, todo cambió al momento de practicarle una cesárea, cuando la verdad salió a la luz.

¡Justicia!



Es lo que pide Liliana Carmona, la mujer que fue presuntamente engañada por 2 médicos, que le hicieron creer que estaba embarazada de gemelos y le hicieron una cirugía sin su consentimiento.



La audiencia para dictar sentencia se realiza en el Reclusorio Norte en la… pic.twitter.com/TVDlUbIrlx — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 22, 2026

Tras múltiples peritajes realizados en marzo de 2026, la conclusión fue contundente: Liliana nunca estuvo embarazada. Por este hecho, y por violencia obstétrica, decidió denunciar a los médicos, iniciando un proceso legal que tardó tres años en avanzar.

Hoy, con un fallo condenatorio ya emitido, Liliana asegura sentir alivio: “Me dio mucho gusto que queden como lo que son, culpables… quise llegar hasta aquí para que se pueda quitar un poco de gente mala”.

Piden pena máxima para médicos por falso embarazo

Actualmente, Víctor Manuel “N” permanece recluido en el Reclusorio Norte, mientras que Ivonne “N” ha enfrentado el proceso en libertad. Será el próximo miércoles cuando el juez determine la sentencia para ambos.

La defensa de la víctima busca la pena máxima, así como la inhabilitación profesional de los responsables. Además, se definirá la reparación del daño, que incluye gastos médicos, legales, transporte y el impacto económico por no poder trabajar.

Para Liliana y su familia, este proceso no solo representa justicia, sino la posibilidad de cerrar una herida profunda y comenzar, poco a poco, a reconstruir su vida.