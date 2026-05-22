Aguas con las lluvias: activan alerta por fuertes precipitaciones y granizo en estas alcaldías de la CDMX

Las intensas lluvias registradas en la Ciudad de México (CDMX) han encendido las alertas en diversas alcaldías, donde las fuertes precipitaciones ya comienzan a generar encharcamientos, afectaciones viales y complicaciones para los habitantes. Para que no te tome por sorpresa, conoce la hora en la que se esperan las lluvias y toma precauciones durante tu jornada.

Lista de alcaldías donde lloverá hoy 22 de mayo

Las lluvias no dan tregua en la Ciudad de México. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Amarilla ante el pronóstico de precipitaciones fuertes y posible caída de granizo para la tarde de este viernes, lo que podría generar diversas afectaciones en la capital.

De acuerdo con el aviso, las alcaldías:



Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Xochimilco

Se encuentran bajo vigilancia, donde se esperan lluvias de entre 15 y 29 milímetros, así como condiciones propicias para la caída de granizo.

⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde del viernes 22/05/2026, en las demarcaciones: @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta, @TlahuacRenace, @TlalpanAl y @XochimilcoAl.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.… pic.twitter.com/7bELMIyCJm — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 22, 2026

¿A qué hora va a llover?

El periodo de mayor intensidad se prevé entre las 12:40 y las 17:00 horas, por lo que autoridades capitalinas exhortan a la población a tomar precauciones, evitar cruzar zonas inundadas, mantener limpias las coladeras y resguardarse durante las tormentas.

Tipos de alerta por lluvia en la CDMX

En la Ciudad de México, las autoridades manejan un sistema de alertas meteorológicas por lluvias que se clasifican por colores, dependiendo de la intensidad y el nivel de riesgo.

La Alerta Verde indica lluvias ligeras, sin riesgo significativo, aunque se recomienda mantenerse informado. La Alerta Amarilla se activa ante lluvias moderadas a fuertes, con posibles encharcamientos, caída de ramas y afectaciones viales.

Clasificación de los niveles de alerta por fenómenos meteorológicos|Captura de pantalla

Cuando las condiciones se intensifican, entra la Alerta Naranja, que advierte sobre lluvias fuertes a muy fuertes con riesgo de inundaciones, corrientes de agua peligrosas y daños urbanos. Posteriormente, se encuentra la Alerta Roja, que señala lluvias intensas o torrenciales con peligro alto, posibles desbordamientos y afectaciones severas.

Finalmente, la Alerta Púrpura representa el nivel máximo, emitida ante lluvias extraordinarias o fenómenos extremos que pueden generar riesgos críticos, como inundaciones generalizadas y daños graves a la infraestructura.