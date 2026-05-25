tva (1).png

Frente frío se aproxima a México con fuertes lluvias esta semana: estados más golpeados por el clima

México tendrá una clima con lluvias intensas por la llegada de un frente frío y la onda tropical 2, que afectará principalmente a Chiapas y Oaxaca.

Clima hoy 25 de mayo
|Azteca Noticias

Escrito por: Iveth Ortiz

¡Aguas con las lluvias! El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que esta semana México experimentará un clima con granizadas, especialmente en el sur y sureste del país.

Tan solo en Oaxaca y Chiapas podrán registrarse lluvias con acumulados de hasta 150 milímetros, lo que comúnmente se conoce como “tormenta negra”.

Pronóstico de lluvias en México: así estará el clima 25 de mayo

De acuerdo con el pronóstico oficial, una circulación ciclónica en niveles medios sobre el noreste del país, junto con una vaguada en altura en el Golfo de México, un frente frío fuera de temporada y canales de baja presión, provocarán condiciones severas:

  • Lluvias muy fuertes (75 a 150 mm): Oaxaca (norte, este y sur) y Chiapas (norte, centro y sur).
  • Lluvias fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (sur) y Tabasco (este y sur).
  • Chubascos (25 a 50 mm): Nuevo León (sur), Tamaulipas (suroeste), San Luis Potosí (norte), Puebla (este y sureste), Guerrero (este), Campeche (suroeste y norte), Yucatán (norte, este y oeste) y Quintana Roo (norte).
  • Lluvias moderadas (5 a 25 mm): Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Sonora, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco y Colima.

Onda de calor seguirá afectando a 13 estados de México

¡No se va! Aunque continuarán las lluvias, la onda de calor permanecerá activa en buena parte del territorio nacional, especialmente en regiones del Pacífico y sureste mexicano.

Las temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius se esperan en:

  • Sinaloa
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Campeche
  • Yucatán

Mientras tanto, estados como Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz y Tabasco alcanzarán temperaturas de entre 35 y 40 grados.

Clima en CDMX y Edomex para este lunes 25 de mayo

Ojo si vives en la CDMX, ya que para el Valle de México se prevé ambiente fresco durante la mañana y cálido por la tarde. El cielo permanecerá medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias y chubascos en la capital y municipios mexiquenses.

La temperatura en la capital será de:

  • Mínima: 12 a 14 °C
  • Máxima: 26 a 28 °C

En Toluca se esperan temperaturas de entre 7 y 25 grados, además de viento con rachas de hasta 40 km/h.

Tags relacionados
Pronóstico del tiempo Clima en México

Nota