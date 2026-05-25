Frente frío se aproxima a México con fuertes lluvias esta semana: estados más golpeados por el clima

¡Aguas con las lluvias! El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que esta semana México experimentará un clima con granizadas, especialmente en el sur y sureste del país.

Tan solo en Oaxaca y Chiapas podrán registrarse lluvias con acumulados de hasta 150 milímetros, lo que comúnmente se conoce como “tormenta negra”.

Pronóstico de lluvias en México: así estará el clima 25 de mayo

De acuerdo con el pronóstico oficial, una circulación ciclónica en niveles medios sobre el noreste del país, junto con una vaguada en altura en el Golfo de México, un frente frío fuera de temporada y canales de baja presión, provocarán condiciones severas:



Lluvias muy fuertes (75 a 150 mm): Oaxaca (norte, este y sur) y Chiapas (norte, centro y sur).

Oaxaca (norte, este y sur) y Chiapas (norte, centro y sur). Lluvias fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (sur) y Tabasco (este y sur).

Veracruz (sur) y Tabasco (este y sur). Chubascos (25 a 50 mm): Nuevo León (sur), Tamaulipas (suroeste), San Luis Potosí (norte), Puebla (este y sureste), Guerrero (este), Campeche (suroeste y norte), Yucatán (norte, este y oeste) y Quintana Roo (norte).

Nuevo León (sur), Tamaulipas (suroeste), San Luis Potosí (norte), Puebla (este y sureste), Guerrero (este), Campeche (suroeste y norte), Yucatán (norte, este y oeste) y Quintana Roo (norte). Lluvias moderadas (5 a 25 mm) : Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

: Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Sonora, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco y Colima.

Desde el #SMNmx monitoreamos los acumulados de #Lluvia, así como las #Temperaturas máximas y mínimas que se presentan diariamente en el país.



Consulta los registros aquí.⤵️ https://t.co/w7KUYjKyok pic.twitter.com/9CSP4KvzKG — CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 24, 2026

Onda de calor seguirá afectando a 13 estados de México

¡No se va! Aunque continuarán las lluvias, la onda de calor permanecerá activa en buena parte del territorio nacional, especialmente en regiones del Pacífico y sureste mexicano.

Las temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius se esperan en:



Sinaloa

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Campeche

Yucatán

Mientras tanto, estados como Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz y Tabasco alcanzarán temperaturas de entre 35 y 40 grados.

☀️Se mantiene el ambiente de caluroso a muy caluroso en 13 estados de #México.



Consulta el pronóstico de #Temperaturas máximas para este día y conoce las regiones donde continuará la #OlaDeCalor durante la tarde. pic.twitter.com/Dz01vU12iM — CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 24, 2026

Clima en CDMX y Edomex para este lunes 25 de mayo

Ojo si vives en la CDMX, ya que para el Valle de México se prevé ambiente fresco durante la mañana y cálido por la tarde. El cielo permanecerá medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias y chubascos en la capital y municipios mexiquenses.

La temperatura en la capital será de:



Mínima: 12 a 14 °C

Máxima: 26 a 28 °C

En Toluca se esperan temperaturas de entre 7 y 25 grados, además de viento con rachas de hasta 40 km/h.