Estudiantes del IPN toman instalaciones de Canal Once para exigir diálogo y respuestas

Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) salieron a las calles para manifestarse ante la falta de respuestas a sus demandas y necesidades dentro de sus escuelas.

La jornada de protesta se convirtió en una acción de visibilización que buscó poner sobre la mesa el descontento de la comunidad estudiantil.

Toman instalaciones del Canal Once

Como parte de estas acciones, los estudiantes tomaron las instalaciones de Canal Once y realizaron el cierre de Circuito Interior, una de las vialidades más importantes de la Ciudad de México, como forma de presión y exigencia de diálogo hacia las autoridades.

De acuerdo con la postura estudiantil, estas medidas no responden a intereses personales ni a protagonismos, sino a la acumulación de inconformidades que, aseguran, han sido ignoradas o atendidas de manera tardía.

Detrás de cada consigna, señalan, hay estudiantes cansados de la indiferencia y de problemáticas que continúan sin solución.

Durante la movilización, la comunidad politécnica sostuvo que la organización estudiantil se mantiene activa y firme en la defensa de sus derechos.

La participación fue presentada como un ejercicio colectivo de voz y resistencia, en el que cada asistente representó las exigencias de quienes no pudieron estar presentes.

Los estudiantes dejaron un mensaje de agradecimiento a quienes acompañaron y difundieron la protesta, reiterando que la organización seguirá construyéndose desde las escuelas, las calles y cualquier espacio donde sea necesario para exigir respeto, diálogo y soluciones reales.

Estudiantes del IPN irrumpen Canal 11 para transmitir pliego petitorio en vivo

El pasado 16 de abril, un grupo de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) irrumpió las instalaciones de Canal 11, obligando a transmitir un mensaje en vivo.

Los jóvenes entraron al Politécnico cortando con lo que parece ser una segueta la cadena que estaba en la puerta.

Los alumnos denunciaron presuntos malos manejos en el uso del presupuesto federal por parte del director del IPN, Arturo Reyes Sandoval.

La Fundación Politécnico AC. denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a Arturo Reyes Sandoval, director del IPN.

La acusación también fue contra diversos servidores públicos de la misma institución educativa por su presunta participación en actividades ilícitas como peculado, tráfico de influencias y el ejercicio indebido de funciones.