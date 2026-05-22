¿Qué es el cáncer de huesos que llevó a la renuncia de una funcionaria de EU?

La política en los pasillos de Washington se detuvo de golpe este viernes 22 de mayo con el anuncio de renuncia de la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard. Detrás de su salida de la administración del presidente Donald Trump, hay un motivo profundamente humano: el diagnóstico de cáncer de huesos de su esposo.

Esta noticia pone bajo los reflectores una enfermedad que va más allá de un simple dolor. El cáncer de hueso primario es una proliferación de células que comienza de forma directa en el tejido de cualquier estructura ósea del cuerpo, aunque las estadísticas médicas revelan que suele ensañarse con mayor frecuencia en el fémur.

I am deeply grateful for the trust President Trump placed in me and for the opportunity to lead @ODNIgov for the last year and a half.



Unfortunately, I must submit my resignation, effective June 30, 2026. My husband, Abraham, has recently been diagnosed with an extremely rare… pic.twitter.com/PS0Dxp5zpd — Tulsi Gabbard 🌺 (@TulsiGabbard) May 22, 2026

¿Qué es el cáncer de huesos?

El cáncer de hueso es una proliferación de células que comienza de forma directa en una estructura ósea. A diferencia de lo que ocurre con otros tumores, este término no incluye a los padecimientos que inician en un órgano distinto y luego se diseminan al esqueleto.

Cuando una neoplasia comienza, por ejemplo, en los pulmones y se extiende al sistema óseo, los profesionales de atención médica lo catalogan como cáncer de pulmón con metástasis en los huesos, manteniendo siempre el nombre del lugar donde se originó.

Aunque esta afección puede aparecer en cualquier hueso del cuerpo, suele afectar principalmente al fémur. Se trata de una enfermedad poco común que se divide en varios tipos; de estos, algunas variantes se presentan mayoritariamente en niños, mientras que otras clasificaciones afectan de manera principal a la población adulta.

El abordaje médico y el éxito del tratamiento dependen por completo de factores como el tipo específico de cáncer, el hueso comprometido y las condiciones particulares del paciente, empleando de forma común procedimientos como la cirugía, la radiación y la quimioterapia.