Auto choca contra la terminal McNamara del Aeropuerto de Detroit

Un auto irrumpió este viernes 23 de enero de 2026 por la entrada de la terminal McNamara del Aeropuerto Metropolitano del Condado de Wayne de Detroit (DTW) , chocando contra un mostrador de boletos y dejando varias personas lesionadas, reportaron las autoridades locales.

El incidente ocurrió alrededor de las 7:30 p.m. hora local, cuando el vehículo atravesó las puertas de cristal y terminó dentro del edificio en el área de facturación, informaron autoridades del aeropuerto y del Departamento de Policía de la Autoridad Aeroportuaria del Condado de Wayne .

#BREAKING: Video coming in via social media this evening shows where a car drove through the glass doors and into McNamara Terminal, crashing into some of the Delta Air Lines Check-In Booths on the top level at Detroit-Wayne County International Airport (DTW)… #BreakingNews… pic.twitter.com/Kjjn5RCxaO — Bryan Schuerman, M.A., M.Ed. (@BSchuermanWX) January 24, 2026

El conductor fue puesto bajo custodia por la policía tras salir del auto y ser controlado por personal de seguridad del Aeropuerto Metropolitano del Condado de Wayne de Detroit . Hasta ahora no se ha dado a conocer su identidad ni se ha confirmado el motivo que lo llevó a chocar contra la terminal.

Seis personas personas resultaron lesionadas por el impacto

El Departamento de Bomberos de la Autoridad Aeroportuaria confirmó que seis personas recibieron atención médica en el sitio del accidente, aunque no se reportaron lesiones graves, de acuerdo con los primeros reportes.

Delta Air Lines , cuya área de mostradores fue impactada, señaló que tres de sus empleados fueron examinados por personal de emergencia tras exponerse a escombros, pero no se registraron casos graves ni interrupciones operativas.

Driver in custody after crashing vehicle into McNamara Terminal at Detroit Metro Airport, Michigan Friday night. Incident at ~7:30pm ET near Delta check-in; struck ticket counter. 6 treated for minor injuries; cause unknown. No flight disruptions. pic.twitter.com/EYErnpA4FG — GeoTechWar (@geotechwar) January 24, 2026

Testigos compartieron que el choque provocó el desplome de vitrales y escombros, obligando a algunos pasajeros y empleados a moverse rápidamente para evitar el vehículo.

Autoridades investigan causa del choque

El Departamento de Policía de la Autoridad Aeroportuaria del Condado de Wayne informó que está investigando la causa del choque, que por ahora se desconoce, y recolecta evidencia en el área afectada de la terminal.

Las imágenes difundidas por medios locales y redes sociales muestran el automóvil, identificado como un sedán, dentro del edificio, cubierto de polvo y rodeado de escombros mientras el personal de seguridad controla la escena.

Operaciones del Aeropuerto de Detroit y respuesta inmediata

A pesar del choque, las operaciones generales del aeropuerto no se vieron interrumpidas, aseguró Delta Air Lines a medios locales. No obstante, el incidente generó momentos de confusión entre pasajeros en el área.

Testigos elogiaron la rápida respuesta de la policía y de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) , quienes llegaron en minutos para controlar la situación y garantizar la seguridad dentro de la terminal.