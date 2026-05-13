¿Karma instantáneo? Hombre se incendia en presunto ataque a dispensario de cannabis en Michigan | VIDEO

Un impactante video de seguridad captó el momento exacto en que un hombre encapuchado terminó envuelto en llamas durante un presunto ataque incendiario contra un dispensario de cannabis en Monroe, Michigan, Estados Unidos.

El incidente ocurrió durante la madrugada del pasado 10 de mayo de 2026, de acuerdo con reportes difundidos por medios locales, pero recientemente se revelaron los videos de seguridad del establecimiento.

Video: Ataque incendiario contra dispensario de cannabis en Michigan

Las imágenes, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, muestran cómo una camioneta SUV robada se estrella contra el inmueble, derribando parte de la pared y permitiendo el acceso de los sujetos para provocar el incendio.

Momentos después, las dos personas encapuchadas descendieron del vehículo y comenzaron aparentemente a rociar sustancias inflamables dentro del local; sin embargo, segundos más tarde, uno de los sospechosos terminó incendiándose accidentalmente mientras el fuego se propagaba rápidamente en el lugar.

Las imágenes fueron compartidas en plataformas digitales acompañadas de frases como “instant karma” o “karma instantáneo”, debido a que el presunto atacante terminó lesionado durante el acto criminal. Usuarios en redes sociales reaccionaron con sorpresa al video, que suma miles de reproducciones y comentarios.

Hasta ahora, las autoridades de Michigan no han confirmado oficialmente la identidad de los sospechosos ni el estado de salud del hombre que apareció incendiándose en las grabaciones. De acuerdo con reportes preliminares, la policía local investiga el caso como un posible ataque incendiario y daño criminal. Las autoridades también analizan:

El origen de la camioneta robada



Las cámaras de videovigilancia



Posibles vínculos de los sospechosos con otros delitos.

No se reportaron víctimas mortales tras el incendio; sin embargo, el establecimiento sufrió daños importantes en su infraestructura.

Ataques a dispensarios de cannabis en Estados Unidos generan preocupación

En distintos estados de Estados Unidos, los dispensarios de cannabis han sido blanco de robos y ataques debido al manejo de efectivo y productos de alto valor.

Expertos en seguridad han advertido que este tipo de negocios enfrenta riesgos constantes, especialmente durante horarios nocturnos. Mientras continúa la investigación, el video sigue generando debate en redes sociales sobre la violencia, la criminalidad y los peligros de este tipo de ataques.