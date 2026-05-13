Disparos en el Senado de Filipinas; trataban de detener a senador buscado por crímenes de lesa humanidad

Una tensa situación se vive hoy en Filipinas, luego de que las autoridades trataron de detener a un senador requerido por la Corte Penal Internacional y varios testigos escucharon disparos. Aún no está clara la fuente de dichas detonaciones y no hay reporte de personas lesionadas.

El operativo sucedió la tarde de hoy 13 de mayo de 2026 en Manila, cuando las autoridades pretendían detener a Ronald dela Rosa, actual senador y exjefe de policía durante el gobierno de Rodrigo Duterte. Por medio de una transmisión en vivo de Facebook, el legislador llamó a sus seguidores a movilizarse para evitar su detención y traslado ante la Corte Penal.

¿Quién es Ronald dela Rosa y por qué lo busca la CPI?

De la Rosa está atrincherado en su oficina en el Senado desde el lunes 11 de mayo, después de que se revelara que la Corte Penal Internacional lo acusara de crímenes de lesa humanidad por una campaña contra las drogas que causó miles de muertos. Ese día, la Corte confirmó que emitió una orden de arresto en su contra, por al menos 32 muertes que ocurrieron entre los años 2016 y 2018.

PUTUKAN SA SENADO



DEVELOPING STORY: Gunfire erupted at the Senate late Wednesday evening following a lockdown. Armed units have since been deployed throughout the premises.



This comes after a Facebook Live broadcast by Senator Bato dela Rosa, in which he announced his imminent… pic.twitter.com/Pe93AOeaXP — The Philippine Star (@PhilippineStar) May 13, 2026

La mañana del lunes, policías locales trataron de arrestar al senador de 64 años de edad, pero fracasaron. Imágenes de cámaras de vigilancia captaron a Dela Rosa escapando de las autoridades por los pasillos del Senado. Tras dicho primer intento de arresto, policías antidisturbios rodearon el recinto.

Operativo en el Senado de Filipinas: lo que sabemos de los disparos en Manila

Hoy la policía de Filipinas entró al edificio del Senado y ordenó que los periodistas y demás personal salgan. El personal de seguridad cerró la puerta principal después de la salida de los medios de comunicación.

Más de 10 militares, con uniformes de camuflaje, llegaron al Senado de Filipinas, algunos de ellos con rifles de asalto, de acuerdo con la agencia de noticias Reuters.

Relación entre Rodrigo Duterte y la orden de arresto en Filipinas

Rodrigo Duterte, de 81 años, también tiene los mismos cargos de crímenes de lesa humanidad y espera su juicio en La Haya, después de haber sido arrestado en 2025.

