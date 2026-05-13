Atentado en Países Bajos: Manifestantes incendian refugio con 15 solicitantes de asilo en su interior

Una jornada de protestas contra la política migratoria en los Países Bajos derivó en violencia criminal la noche de este martes. En la localidad de Loosdrecht, un grupo de manifestantes provocó un incendio en un refugio de emergencia donde se encontraban 15 solicitantes de asilo y personal administrativo. El incidente escaló cuando los alborotadores intentaron impedir que el cuerpo de bomberos sofocara las llamas.

Cerca de 400 personas se congregaron frente al centro de acogida. Durante la noche, el lanzamiento de fuegos artificiales y bengalas prendió fuego a la vegetación colindante al edificio. Afortunadamente, no se reportaron heridos, pero la policía tuvo que declarar el estado de emergencia y desplegar unidades antidisturbios para despejar la zona.

BREAKING: Brand gesticht bij #AZC in Loosdrecht door sierfakkels. Gaat bijna overslaan naar het gebouw. Geen brandweer in de buurt vooralsnog. Politie voert druk overleg maar grijpt nog niet in. pic.twitter.com/XHt5ftWMty — Owen (@_owenobrien_) May 12, 2026

Casos confirmados: Una noche de caos nacional

La violencia no se limitó a Loosdrecht; la policía neerlandesa tuvo que intervenir en otras ciudades debido a enfrentamientos similares:

Apeldoorn: Quinta noche consecutiva de disturbios. La policía arrestó a cinco personas por detonar explosivos frente a un edificio destinado a albergar a 240 refugiados. En los últimos cuatro días, las detenciones en esta ciudad ya superan las 40 personas.

Quinta noche consecutiva de disturbios. La policía arrestó a cinco personas por detonar explosivos frente a un edificio destinado a albergar a 240 refugiados. En los últimos cuatro días, las detenciones en esta ciudad ya superan las 40 personas. La Haya: Decenas de manifestantes anti-asilo buscaron el enfrentamiento directo con un grupo de contra-protesta que apoya la apertura de albergues. La policía tuvo que formar un cordón de seguridad para evitar una batalla campal.

Decenas de manifestantes anti-asilo buscaron el enfrentamiento directo con un grupo de contra-protesta que apoya la apertura de albergues. La policía tuvo que formar un cordón de seguridad para evitar una batalla campal. Loosdrecht (Balance): El alcalde en funciones, Mark Verheijen, confirmó múltiples arrestos y denunció que, irónicamente, quienes dicen protestar por la "seguridad del barrio" son quienes están sembrando el pánico entre los vecinos.

Dutch unhappy — immigration center in Losdrecht set on fire, where protests against migrant settlement have been ongoing since the end of April pic.twitter.com/mSjZMcHjjx — Sprinter Press Agency (@SprinterPress) May 13, 2026

"Absolutamente escandaloso": La respuesta del Gobierno

El Primer Ministro de los Países Bajos, Rob Jetten, condenó enérgicamente los ataques a través de sus redes sociales. "Es absolutamente escandaloso el uso de la violencia y el fuego para esparcir el miedo entre la gente. Manifestar preocupaciones es un derecho, pero la violencia es inaceptable", señaló el mandatario.

Por su parte, el Ministro de Asilo, Bart van den Brink, y el Ministro de Justicia, David van Weel, coincidieron en que estos actos han cruzado la línea del derecho a la protesta para convertirse en destrucción y delincuencia. Van Weel, quien el mes pasado calificó a los responsables de "escoria", aseguró que no habrá tolerancia para quienes atenten contra la integridad de los voluntarios y residentes de los centros de acogida.

Este estallido de violencia pone a prueba la estabilidad del gobierno de coalición neerlandés, que enfrenta una presión social creciente por la falta de infraestructura para procesar la llegada de nuevos refugiados a las provincias.