Tragedia en Brighton, Reino Unido: Recuperan los cuerpos de tres mujeres en el mar tras operativo de emergencia

Una mañana de horror se vivió en la costa británica. Los cuerpos de tres mujeres fueron recuperados del mar frente a Brighton, al sur de Inglaterra este miércoles, tras un despliegue masivo de los servicios de emergencia que comenzó antes del amanecer.

La policía de Sussex recibió una llamada de alerta alrededor de las 05:45 horas por la preocupación sobre el bienestar de una persona en el agua. Sin embargo, el operativo derivó en el hallazgo de tres víctimas cerca de la zona de Madeira Drive. A pesar de los esfuerzos de los paramédicos y equipos de cuidados críticos, las tres fueron declaradas fallecidas en el lugar.

Bodies of Three Women Pulled From The Sea In Brighton.



Emergency services were dispatched to Brighton beach at around 5:45am this morning following urgent concerns for the welfare of three women in the sea near Madeira Drive.



Sussex Police, HM Coastguard, RNLI lifeboats, and… pic.twitter.com/8qYBFlYRhk — BritMatters 🇬🇧 (@britmatters) May 13, 2026

Casos confirmados: Detalles del operativo

El despliegue involucró a múltiples agencias y se centró en la zona este de la ciudad:

La RNLI lanzó botes salvavidas desde Brighton y Shoreham poco después de las 06:00 horas. Tras recuperar los cuerpos, la búsqueda fue suspendida. El superintendente jefe Adam Hays confirmó que el objetivo prioritario ahora es identificar a las víctimas y contactar a sus familiares.

La Guardia Costera informó que, tras una revisión exhaustiva, no se busca a ninguna otra persona relacionada con este incidente. La playa permanecerá cerrada al público desde el aparcamiento de Black Rock hacia el este durante el resto de la tarde, mientras los peritos analizan la escena.

Investigación en curso y reacciones

Hasta el momento, las causas que llevaron a las tres mujeres al mar en las primeras horas del día siguen siendo una incógnita. El jefe Hays señaló que la policía está recopilando y revisando las cámaras de CCTV de los alrededores para determinar los momentos previos a la tragedia.

La líder del consejo de Brighton y Hove, Bella Sankey, expresó su profunda tristeza: "Mi corazón está con los amigos y familiares de estas mujeres. Es desgarrador que los esfuerzos de rescate hayan terminado en circunstancias tan trágicas". Aunque el incidente ha generado una gran preocupación en la comunidad local, las autoridades han pedido a la población mantenerse alejada del área para permitir que continúen las diligencias judiciales.