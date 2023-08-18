Socavón se traga auto con dos pasajeros adentro en Nueva York

Un auto en el que viajaban dos personas por un suburbio de Rochester, Nueva York, Estados Unidos, fue tragado por un socavón que se abrió en plena calle, durante la madrugada.

Los dos pasajeros comenzaron a gritar para pedir ayuda, hasta que los vecinos los escucharon y salieron a ver qué estaba pasando. Los testigos narraron que encontraron el auto volcado dentro del hoyo.

Uno de los vecinos relató que se estaba a punto de alistarse para salir a trabajar cuando escuchó dos choques fuertes, uno tras otro, por lo que se asomó para ver qué había ocurrido en la calle.

"Salté de la cama, salí y escuché a una mujer gritar pidiendo ayuda", narró. Después salió a la calle y encontró que una mujer salía del suelo. Fue realmente difícil para mi cerebro comprender y procesar lo que estaba sucediendo".

🚨🚨 |🇺🇸 USA | IRONDEQUOIT, Nueva York



Un automóvil se estrelló contra un sumidero en Irondequoit esta mañana, parte de un desordenado viaje matutino para muchos después de las tormentas eléctricas nocturnas.



El accidente ocurrió poco después de las 5 a.m. cerca de Covington Rd… pic.twitter.com/KTHcyM2Zoz — Tribuna Digital7 (@TribunaLibreES) August 18, 2023

Rescatan a mujer que estaba en el socavón en Nueva York

Caminó hacia donde se encontraba la mujer y vio que estaba dentro del socavón subida en su auto tratando de salir.

"Estaba realmente preocupado porque era un punto ciego por el que iba a pasar otro automóvil. Entonces, le dije a la señora que esperara, parecía estar bien, y me paré en el camino y manejé el tráfico hasta que mi vecino apareció."

Una vez que su vecino salió de su casa, entre los dos lograron sacar a la mujer del agujero, el cual tenía poco más de tres metros de profundidad. Más tarde lograron sacar al hombre. El vehículo quedó dentro del socavón hasta que las autoridades llegaron para sacarlo.

"No podía creerlo. Es tan grande. Es enorme. Tengo un pluviómetro y obtuvimos 4 ½ pulgadas en mi pluviómetro que está al final de la calle", indicó un policía que llegó a la escena y culpó a las inundaciones de ocasionar el socavón.