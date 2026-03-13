VIDEO: Momento exacto en el que un misil israelí impactó un edificio al sur de Líbano

Un video difundido en redes sociales este 13 de marzo de 2026 muestra el momento exacto en que un misil israelí impacta un edificio en el sur de Líbano, una escena que resume la intensidad de la nueva fase del conflicto en la frontera norte de Israel.

Un edificio aparentemente vacío. Un segundo de silencio. Y después, una explosión que levanta una enorme nube de polvo y escombros.

Las imágenes, grabadas en la localidad de Abbassiyyeh, cerca de la ciudad de Tiro, muestran cómo la estructura colapsa tras el impacto mientras una columna de humo se eleva sobre el lugar.

El ataque ocurrió en el sur de Líbano

De acuerdo con reportes difundidos por medios internacionales, el bombardeo ocurrió en Abbassiyyeh, una localidad ubicada en el sur del país, una región que desde hace semanas se ha convertido en uno de los principales escenarios del enfrentamiento entre Israel y el grupo armado Hezbolá.

Las fuerzas israelíes han intensificado sus ataques contra objetivos que consideran vinculados con la infraestructura militar del grupo, que opera en gran parte del sur libanés.

Los bombardeos forman parte de una campaña aérea que Israel ha ampliado desde principios de marzo, en medio de una creciente tensión regional.

Video shows the moment an Israeli missile struck a building in south Lebanon. A bridge crossing the Litani river was also destroyed, as Israel warned Lebanon could face the type of destruction seen in Gaza. Israeli attacks since early March have killed over 770 people in Lebanon. pic.twitter.com/tPYwws8grp — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) March 13, 2026

Israel también destruyó un puente sobre el río Litani

Además del edificio que aparece en el video, Israel confirmó ataques contra un puente que cruza el río Litani, uno de los puntos estratégicos del sur de Líbano.

Según las autoridades israelíes, el puente era utilizado por combatientes de Hezbolá para trasladar armamento y movilizarse dentro de la región.

El río Litani es una frontera geográfica clave, ya que divide gran parte del sur del país y conecta varias rutas que llevan hacia la frontera con Israel.

La destrucción de ese cruce podría afectar la movilidad en la zona y limitar el desplazamiento de grupos armados.

Cientos de muertos en Líbano desde inicios de marzo

La nueva ofensiva ha tenido un fuerte impacto en el país.

Autoridades libanesas estiman que más de 770 personas han muerto en Líbano desde principios de marzo, cuando los ataques israelíes se intensificaron.

Al mismo tiempo, miles de personas han abandonado sus hogares en el sur del país ante el temor de nuevos bombardeos.

En medio de la escalada, funcionarios israelíes han advertido que Líbano podría enfrentar un nivel de destrucción similar al visto en Gaza si Hezbolá no se desarma, una declaración que ha incrementado la preocupación por una expansión mayor del conflicto en la región.