Auto se incendia con dos niños adentro mientras su madre robaba una tienda

Un auto con dos menores adentro se incendió mientras su madre se encontraba robando una tienda, uno de los menores resultó herido con quemaduras de primer grado. La mujer quedó bajo arresto por la situación y se sumaron otras órdenes de aprehensión.

La joven de 24 años robaba artículos dentro de una tienda de un centro comercial junto con un hombre, del que se desconoce su identidad, mientras que, sin saber, su auto se incendiaba afuera. La mujer estuvo en esta actividad por alrededor de una hora en un centro comercial en Oviedo, Florida.

Alicia Moore, nombre de la joven madre, dejó su carro estacionado con sus dos hijos adentro, de acuerdo con informes del Departamento de Policía de Oviedo, y entró a la tienda del centro comercial. Al salir del lugar y con las cosas que supuestamente había hurtado, se percató del incendio del automóvil con su dos hijos adentro y de inmediato soltó las cosas y corrió hacia el vehículo.

Una mujer dejó a sus hijos en su auto mientras supuestamente robaba una tienda|Especial

Otras personas que estuvieron presentes en el incendio ya se encontraban ayudando a liberar a los niños de las llamas. Los dos pequeños fueron transportados al Hospital de Niños Arnold Palmer y un niño sufrió quemaduras de primer grado “en la cara y las orejas”, según el informe.

La mujer fue arrestada por el Departamento de Policía de Orlando “por órdenes de arresto pendientes en otros condados”, sin relación con el incidente, según el informe. También fue acusada de negligencia infantil agravada e incendio provocado.

“No se ha determinado qué provocó el fuego, sin embargo, si Moore no hubiera sido negligente, es poco probable que -el niño- hubiera resultado herido”, dijo la policía.

Alicia Moore enfrenta cargos adicionales de hurto menor, agresión y asalto por incidentes anteriores y está detenido con una fianza de $48,000 dólares. Ella se declaró inocente, de acuerdo con los informes oficiales.

