¿Ya hicieron las paces? El canciller alemán Friedrich Merz regala a Donald Trump una camiseta de la selección en la cumbre del G7

Al inicio de las sesiones de trabajo de la segunda jornada de la cumbre del G7 en Évian-les-Bains, Francia, el canciller federal de Alemania, Friedrich Merz, entregó un obsequio protocolario al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump: una camiseta oficial de la selección nacional de fútbol alemana (Die Mannschaft) personalizada con el apellido del mandatario estadounidense en la espalda y el dorsal número 47, en alusión a su estatus como el 47º presidente en la historia de la nación norteamericana.

El encuentro se ejecutó ante el pleno de los jefes de Estado del bloque industrializado, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, quienes ya se encontraban instalados en la mesa de negociación del Hotel Royal bajo la coordinación del mandatario anfitrión, Emmanuel Macron.

Happy belated 80th birthday, @POTUS. After all, we're on the same team. pic.twitter.com/rDmhnAqNM3 — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) June 16, 2026

Fue un gesto de paz luego de las críticas de Trump a la OTAN

El intercambio del presente captó la atención de las delegaciones debido a que se produce tras una serie de desencuentros políticos y declaraciones cruzadas entre el jefe del gobierno alemán y la Casa Blanca. Las fricciones recientes se concentraron de manera específica en las discrepancias en torno al desarrollo y financiamiento de las operaciones militares de Estados Unidos e Israel en el conflicto con Irán.

Trump, quien cumplió 80 años el pasado domingo, recibió la indumentaria deportiva con un gesto de aprobación y la exhibió brevemente ante las cámaras de la prensa internacional antes de doblarla y colocarla junto a sus documentos de trabajo. Cabe destacar que la entrega coincide con el desarrollo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, certamen organizado de forma conjunta por Estados Unidos, México y Canadá, cuya final será el próximo 19 de julio.

Ucrania en la agenda del G7

Tras el protocolo informal, el bloque internacional dio inicio a la mesa de debate de alta prioridad centrada en la situación de seguridad en Ucrania. La sesión de trabajo colocó en el centro de la deliberación al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien asiste al evento en calidad de invitado especial.

Zelenski se ubicó en el ala principal de la mesa de debates junto al presidente francés Macron y frente al mandatario estadounidense, en un esfuerzo por parte de los miembros europeos del G7 por consolidar una estrategia unificada de financiamiento militar y trazar las pautas técnicas para eventuales procesos de negociación con la Federación de Rusia.