Recientemente se dio a conocer que, quien fuera el líder del "Tren de Aragua", Héctor Rustherford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, fue abatido, de acuerdo con lo anunciado por Donald Trump, por una explosión en un ataque cinético que el gobierno venezolano indicó ocurrió en el sureste de Bolívar. Y es aquí donde surge la duda de ¿quién queda entonces al frente de esta organización criminal?

Con la muerte de Guerrero, el liderazgo del Tren de Aragua tiene como a uno de los posibles sucesores al cofundador de la organización, Yohan José Guerrero, alias “Johan Petrica”.

¿Quiénes son los posibles sucesores para dirigir el Tren de Aragua?

La lista de nombres como posibles sucesores comienza con Johan Petrica, quien se había dedicado a dirigir una poderosa agrupación de extracción ilegal de oro en Las Claritas, en Bolívar, conocida como el Sindicato de Las Claritas, lugar donde murió "Niño Guerrero".

El otro en la lista es el cofundador del Tren de Aragua es Larry Amaury Álvarez, alias “Larry Changa”. Este hombre escapó en 2015 de Tocorón y en 2018 llegó a Chile, donde expandió y consolidó la organización en el país.

En 2022 huyó a Colombia, luego de ser investigado por la policía de Chile. desde donde seguía liderando las operaciones de la facción en Chile, además de planificar la estrategia de expansión de la banda en Colombia. Álvarez fue capturado en julio de 2024 en el departamento del Quindío, en la toerra del café.

En 2024, el Departamento de Estado estadounidense ofreció 12 millones de dólares como recompensa por información que conduzca a la detención de sus principales líderes, entre ellos Giovanny San Vicente, alias “Giovanny” o “El Viejo”.

¿Dónde opera el Tren de Aragua?

Todo partía desde la prisión de Tocorón, en el estado Aragua, y esta organización llegó a expandirse a estados de Venezuela, especialmente Carabobo, Sucre, Guárico y Lara. Actualmente, tienen sus operaciones en Bolívar.

Fuera de Venezuela, el Tren de Aragua tienen células en Colombia, Perú y Chile, con informes de sus actividades en Brasil, Ecuador y Bolivia.

