Ejecutan en Polonia a Semyon Skrepetsky, el artista que caricaturizaba a Putin: ¿Otra víctima del síndrome de muerte repentina rusa?

El artista y disidente ruso Semyon Skrepetsky fue asesinado a tiros la mañana de este lunes 15 de junio de 2026 cerca de la frontera entre Polonia y Bielorrusia. La Fiscalía de Distrito del lugar calificó el ataque como una presunta ejecución e informó que las fuerzas de seguridad polacas ya detuvieron a dos ciudadanos bielorrusos presuntamente vinculados con el homicidio.

Skrepetsky, cuyo nombre real era Robert Kuzovkov y tenía 44 años, residía en territorio polaco desde el año 2021, tras salir de la Federación de Rusia para evitar ser arrestado por sus constantes actividades de protesta y activismo político contra Rusia.

⚡️ Russian artist Semyon Skrepetsky was killed in Poland: he had previously harshly mocked Putin and Kadyrov



The murder took place in the city of Biała Podlaska, near the border with Belarus, where a refugee camp is located.



After moving from Russia, Skrepetsky passed through… pic.twitter.com/M6HatZf7bZ — NEXTA (@nexta_tv) June 15, 2026

¿Cómo fue el asesinato?

De acuerdo con las declaraciones del portavoz de la fiscalía polaca, Marcin Kozak, el ataque ocurrió en un estacionamiento cercano a la residencia del pintor. Un hombre armado no identificado se aproximó a la víctima y le disparó en dos ocasiones con una pistola. Una vez que Skrepetsky cayó al suelo, el agresor se acercó para propinarle tres disparos adicionales antes de darse a la fuga. El reporte forense preliminar indica que los impactos se concentraron en las zonas de la cabeza y el tórax, provocando su muerte instantánea en el lugar de los hechos.

A raíz del despliegue policial posterior al crimen, las autoridades locales lograron interceptar y detener a dos hombres de nacionalidad bielorrusa, de 37 y 33 años de edad, en las inmediaciones del Consulado de Bielorrusia en Biała Podlaska. La fiscalía estatal mantiene abierta la investigación para determinar con precisión el grado de participación de ambos sospechosos en la logística o ejecución del atentado.

Su obra criticaba a Putin

La producción artística de Skrepetsky se caracterizó por el uso de un estilo psicodélico y, a veces, con referencias a la iconografía religiosa ortodoxa rusa, utilizado de manera exclusiva para satirizar a la clase política de su país. Entre sus obras más recurrentes destacaban caricaturas grotescas del presidente Vladímir Putin, así como representaciones conjuntas con otros líderes globales, figuras históricas y empresarios, incluidos Donald Trump, Xi Jinping, el líder checheno Ramzán Kadírov, Iósif Stalin y Elon Musk.

A pesar de su perfil abiertamente opositor al gobierno de Moscú, Skrepetsky mantuvo una postura sumamente crítica hacia sectores específicos de la misma disidencia rusa. El pintor cuestionó de manera pública la estrategia del fallecido activista Alekséi Navalni, a quien llegó a señalar por fracturar la efectividad de los bloques opositores dentro de Rusia.

Asimismo, aunque al inicio de la invasión a Ucrania en 2022 mostró un respaldo total a la causa de Kiev —llegando a quemar su pasaporte ruso en señal de protesta—, el creador adoptó durante los últimos años una línea editorial mucho más severa y crítica hacia la actual gestión gubernamental de Ucrania. Su última aparición pública masiva se registró apenas en mayo de 2026, durante una manifestación individual frente a la Bienal de Venecia en Italia.

The overly sensitive Russian dictator continues to murder his critics globally.



Russian artist Semyon Skrepetsky, known for his sharp criticism of the Kremlin was reportedly shot dead in the Polish city of Biała Podlaska.



According to Polish media reports, the attacker… pic.twitter.com/3MZF9t27RM — SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) June 15, 2026

¿Qué es el "síndrome de muerte repentina rusa"?

El asesinato de Skrepetsky en territorio de la Unión Europea ha vuelto a poner sobre la mesa un concepto acuñado por analistas internacionales, medios de comunicación y expertos en seguridad: el "Síndrome de muerte repentina rusa".

Este término no responde a una patología médica real, sino a un patrón estadístico de decesos inusuales, violentos o prematuros que involucra a oligarcas, empresarios de los sectores energético y aeroespacial, científicos, periodistas y políticos opositores que han expresado desacuerdos, críticas o deslealtades hacia la administración de Vladímir Putin o el rumbo de la guerra en Ucrania.

Desde el inicio de la invasión a gran escala en 2022, la lista de decesos bajo circunstancias dudosas supera el medio centenar de casos en diversos puntos del planeta. Los incidentes suelen clasificarse oficialmente por las autoridades locales o el propio Kremlin como suicidios, infartos fulminantes o accidentes domésticos fortuitos, aunque presentan características recurrentes:

Caen al vacío: Caídas letales desde ventanas de hospitales, hoteles de lujo o edificios residenciales de gran altura.

Falsos homicidios-suicidios: Casos donde altos ejecutivos (particularmente de consorcios como Gazprom o Novatek) aparecen presuntamente colgados o apuñalados junto a los cuerpos de sus esposas e hijos en segundas residencias fuera de Rusia.

Envenenamientos sospechosos: Sustancias químicas letales o toxinas orgánicas aplicadas de manera encubierta que mimetizan paros cardíacos tipo 2 o shock cardiogénico, complicando los peritajes forenses estándar.

Opositores eliminados

El homicidio de Skrepetsky se suma a una extensa cronología de figuras de alto perfil que sufrieron represalias fatales tras desafiar de forma directa el monopolio político del Kremlin en el último cuarto de siglo:

Alekséi Navalni (2024): El principal líder de la oposición política institucional y fundador de la Fundación Anticorrupción falleció bajo custodia en una prisión de máxima seguridad en el Círculo Polar Ártico tras años de persecución, encarcelamiento y un intento previo de asesinato en 2020 con el agente nervioso Novichok.

Yevgueni Prigozhin (2023): El jefe del grupo de mercenarios Wagner y antiguo aliado estrecho de Putin murió junto a su cúpula militar cuando el avión privado en el que viajaba explotó en el aire en la región de Tver, exactamente dos meses después de haber encabezado un fallido motín militar hacia Moscú.

Boris Nemtsov (2015): Exviceprimer ministro ruso y una de las voces liberales más elocuentes contra la anexión de Crimea. Fue asesinado de cuatro balazos por la espalda en un puente peatonal a escasos metros de los muros del Kremlin.

Aleksandr Litvinenko (2006): Exagente de los servicios de seguridad del Estado (FSB) exiliado en el Reino Unido. Falleció en un hospital de Londres tras ingerir té verde contaminado con el isótopo radiactivo Polonio-210; una investigación judicial británica concluyó que la operación probablemente contó con la aprobación directa de Putin.

Anna Politkóvskaya (2006): Periodista de investigación de la revista Nóvaya Gazeta y documentalista de las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas federales rusas durante la segunda guerra de Chechenia. Fue ejecutada a tiros en el ascensor de su edificio residencial en Moscú.