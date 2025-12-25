¡Tragedia en Zontecomatlán, Veracruz! Autobús cae a barranco; hay muertos y heridos

Un grave accidente carretero se registró en el municipio de Zontecomatlán, al norte del estado de Veracruz, luego de que un autobús de pasajeros se precipitara a un barranco cercano a un río, dejando como saldo preliminar más de una veintena de personas lesionadas y un número aún no oficial de personas fallecidas.

De acuerdo con los primeros reportes emitidos por autoridades de Protección Civil, el siniestro dejó personas heridas y fallecidas; sin embargo, se indicó que estas cifras podrían modificarse conforme avancen las labores de rescate y se confirme el estado de los pasajeros involucrados.

El autobús había salido de la Ciudad de México con destino a Chicontepec, una de las zonas serranas de la Huasteca veracruzana.

¿Qué pasó en Zontecomatlán? Esto se sabe del accidente que dejó muertos y heridos

Medios locales señalan que la unidad de transporte viajaba con un número de pasajeros superior al permitido, lo que pudo haber influido en la magnitud del accidente. Aunque las causas exactas aún no han sido determinadas, no se descarta que el exceso de peso, combinado con las condiciones del camino —caracterizado por curvas pronunciadas y tramos de difícil acceso— haya contribuido a la pérdida de control del vehículo.

Locatarios solicitan ayuda para lesionados en volcadura de autobús en Veracruz

Tras el accidente, los pasajeros heridos fueron atendidos de inmediato por personal de emergencias, quienes los habrían trasladados a centros médicos ubicados en distintos municipios de la Huasteca Alta de Veracruz.

En el lugar del accidente participan elementos de diversas corporaciones de auxilio y rescate, entre ellas Protección Civil estatal y municipal, cuerpos de bomberos, personal de salud, fuerzas de seguridad y voluntarios de comunidades cercanas. Las labores se han complicado debido a la geografía del terreno, lo que ha requerido maniobras especializadas para acceder al barranco y asegurar la zona.

