¡En plena luz del día! Maestro es asesinado a balazos en calles de Culiacán, Sinaloa; daba clases de español en una secundaria

La comunidad educativa está de luto. Un maestro y escritor, de aproximadamente 31 años de edad, fue asesinado a balazos mientras conducía su vehículo en calles de Culiacán, Sinaloa.

El profesor, identificado como Andrey, daba clases de Español en la Escuela Secundaria Técnica No. 90, además de ser el autor del libro infantil "Bejita".

¿Cómo ocurrió el asesinato del maestro en Culiacán?

La muerte del maestro ocurrió al cruce del Blvr. Obrero Mundial, en la colonia Pedregal del Humaya, en Culiacán, Sinaloa. El docente conducía su auto de color blanco, la tarde del pasado 2 de mayo 2026.

Según los primero reportes, desconocido interceptaron al profesor de Español y lo acribillaron, provocando la muerte del docente en el lugar de los hechos.

Hasta el momento, las autoridades no han dado más detalles sobre el asesinato, por lo que se desconoce las causas por las que ocurrió el ataque a balazos al maestro de Español.

Por otro lado, la Secretaría de Educación Pública (SEP) de Culiacán no ha dicho nada respecto a este tema.