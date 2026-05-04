¡Ayúdalos a regresar a casa! Desaparecen tres adolescentes en calles de Edomex; activan Alerta Amber

¡Temen por su seguridad! La Alerta Amber se activó en distintos dmunicipios del Estados de México (Edomex) por la desaparición de tres adolescentes de entre 14 a 15 años de edad; familiares temen por los jóvenes.

En caso de tener información que ayude a encontrar a los tres menores de edad, puedes comunicarte directamente con la Fiscalía de Edomex.

Desaparece Mayte Fernanda, adolescente de 14 años, en calles de Zumpango

Mayte Fernanda Mosqueda Cardona, joven de 14 años de edad, desapareció el pasado 2 de mayo 2026 tras salir de su casa; desde ese entonces se desconoce su paradero. Estas son las características clave para encontrar la menor de edad.



Mide 1.58 metros y pesa 62 kilos.

Tez blanca, cara ovalada y complexión delgada.

Ojos grandes y de color café, boca mediana, labios mediana y nariz achatada.

Cabello lacio y de color castaño oscuro, cejas delgadas.

El día de la desaparición de Mayte Fernanda, la menor vestía un pantalón de mezclilla de color gris, una blusa verde de tirantes y una bolsa de peluche de color blanco.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/m99TW5AFMF — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) May 3, 2026

Roxana Ximena desapareció en calles de Toluca en el mes de abril 2026

Roxana Ximena Reyes De León, adolescente de 14 años de edad, fue vista por última vez el pasado 30 de abril 2026 tras salir de su casa sin avisar a dónde iba. Características clave para encontrar a la menor de edad.



Mide 1.48 metros y pesa 57 kilos.

Tez morena clara, cara ovalada y complexión delgada.

Ojos grandes y de color café obscuro, boca mediana, labios gruesos y nariz achatada.

Cabello castaño y ondulado, cejas pobladas.

El día de su desaparición, la adolescente de 14 años vestía una blusa de color café, pantalón de mezclilla acampanado de color azul y tenis blancos.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/8OzC4QwRyg — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) May 3, 2026

José Luis, adolescente de 15 años, desaparece en Tecámac, Edomex

José Luis Santiago Arroyo salió de su domicilio el pasado 2 de mayo 2026, y desde entonces se desconoce su paradero; familiares del menor de edad temen por su seguridad. Estas son las características clave para encontrarlo.



Mide 1.68 metros y pesa 70 kilos.

Tez morena clara, cara ovalada y complexión delgada.

Ojos medianos y de color café claro, boca grande, labios gruesos y nariz recta.

Cabello ondulado y de color negro; cejas semipobladas.

El día de su desaparición, José Luis, adolescente de 15 años, vestía un pants de color azul marino, acompañado de una playera obscura de manga larga.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/MEEAxOMdf0 — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) May 3, 2026

¿Cómo activar la Alerta Amber en el Estado de México?

La Alerta Amber se activa en casos graves como, secuestro infantil. Su objetivo principal es impulsar a la comunidad a que colabore con la búsqueda de un niño o adolescente perdido, pero ¿cómo puedo activarla?

Para activar esta alerta, se puede llamar al 01 800 00 854 00, el cual está disponible las 24 horas, los 365 días del año.