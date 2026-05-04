Así puedes acceder a la condonación de multas y recargos en el pago del agua en Baja California

El gobierno de Baja California impulsó un nuevo programa para la condonación de multas y recargos en el pago del agua, con el objetivo de ayudar al bolsillo de los miles de ciudadanos.

El decreto publicado por el Gobierno de Baja California establece ciertos requisitos para que los contribuyentes puedan obtener hasta el 100% del descuento, siempre y cuando cubran su adeudo en una sola exhibición.

¿Cómo obtener el 100% de descuento en condonación de multas en pago de agua en Baja California?

De acuerdo con el decreto publicado el pasado viernes 24 de abril en el Periódico Oficial de Baja California, este programa ayuda a que los habitantes se pongan al corriente en el pago del agua, obteniendo diferentes descuentos, entre ellos:



100% de descuento: Cuando los contribuyentes paguen la deuda en un solo pago.

Cuando los contribuyentes paguen la deuda en un solo pago. 75% de descuento: Solo si cubren el monto en pagos parciales.

Esta última modalidad aplica solo si la persona da un pago inicial del 15% del total de la deuda y el resto se cubre en un máximo de 12 meses.

La buena noticia es que el decreto no solo contempla el pago del agua, también recargos en obras de alcantarillado, derechos de conexión, etcétera.

Requisitos para la condonación de multas y recargos en Baja California

Este beneficio está dirigido principalmente a usuarios que pertenezcan a grupos considerados prioritarios. Por lo que, si cumples con estas características y eres usuario doméstico de cualquiera de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos en el Estado (CESPM, CESPT, CESPTE y CESPE), es importante que acudas a las oficinas de la Comisión de Agua con los siguientes requisitos:



Presentar solicitud por escrito

Número de cuenta o medidor

Identificación oficial

Que el consumo mensual no supere los 25 metros cúbicos

Aprobar el estudio socioeconómico

El beneficio aplica para un solo domicilio

Solo estas personas pueden acceder a la condonación de multas en Baja California

¡Toma nota! Si perteneces a alguno de los siguientes grupos, puedes acceder a este beneficio en cualquiera de los 7 municipios:

