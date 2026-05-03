¡Locura en la frontera! Fans de BTS en México disfrutan concierto en El Paso, Texas con telescopios y binoculares; así se vivió

La visita de BTS, la agrupación surcoreana más famosa del mundo, a El Paso, Texas, desató una euforia sin precedentes que paralizó la frontera entre México y Estados Unidos, ente puentes saturados y miles de luces moradas, algo nunca antes visto en el límite fronterizo.

Los conciertos de BTS en El Paso, Texas, se llevan a cabo este 2 y 3 de mayo 2026, en el Sun Bowl Stadium, cerca del Río Bravo; se esperan alrededor de 40 mil asistentes por noche.

Días antes del concierto, se registraron largas filas en los puentes internacionales por al menos tres días consecutivos.

El fenómeno de BTS llega a los límites fronterizos: Fans disfrutan el concierto desde el lado mexicano

¡Nadie se queda afuera! El primer concierto de BTS en El Paso, Texas, provocó gran movilización en los límites fronterizos, pues decenas de fanáticas, mejor conocidas como ARMY, acudieron al Monumento al Cigarro para poder disfrutar del gran evento, desde el lado mexicano.

Con ayuda de una bocina, las fanáticas escucharon la transmisión en vivo del primer concierto de la agrupación en la ciudad, cantando y gritando las canciones.

Para poder verlos un poco mejor, algunas llevaron telescopios y binoculares, turnándose para poder ver las pantallas del escenario del Sun Bowl Stadium.

"De lejitos a a disfrutar, aunque sea algo de BTS", compartieron algunas fanáticas de la agrupación.

VIDEO: Fans logran conectar lighsticks al concierto de BTS en El Paso

En redes sociales se viralizó un video en el que muestra como dos fanáticas mexicanas, que se encontraban en los límites fronterizos cerca del estadio, logran sincronizar sus lightstick durante el primer concierto de BTS, en El Paso, Texas, el pasado 2 de mayo 2026.

"Momento exacto en donde nuestras army bomb se sincronizan con el concierto desde el otro lado de la frontera", colocaron en el video.

En las imágenes se puede ver las famosas lightstick, un elemento clave en los conciertos de K-Pop, prenden de color azul y amarillo, mientras las dos jóvenes gritan y brincan de emoción.

La Estrella de El Paso y la "X" de Juárez se tiñen de morado por BTS

Los concierto de BTS en El Paso, desataron una ola de eventos como la iluminación de la Estrella de la Montaña Franklin en Texas, de color morado.

Mientras que en Ciudad Juárez, iluminaron la X en la plaza de la mexicanidad, también de color morado en honor a la visita.