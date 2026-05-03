Tráfico colapsa la México-Toluca tras volcadura de auto; reportan un muerto

La mañana del domingo 3 de mayo fue trágica para un conductor que circulaba sobre la carretera México-Toluca, a la altura del puente de San Mateo Atenco, luego de que presuntamente se viera involucrado en una carambola con dirección a la capital mexiquense.

El accidente provocó el colapso de esta importante vialidad, provocando intenso tráfico mientras policías acordonaban la zona y realizaban el levantamiento del cuerpo.

Tráfico en la México-Toluca: volcadura de auto hoy en San Mateo Atenco

De acuerdo con primeros reportes, un auto Nissan Versa, de color gris, se vio involucrado en una carambola registrada cerca de la entrada a Toluca, lo que hizo que perdiera el control y se impactara contra el muro de contención.

En el accidente, resultaron heridos los pasajeros de una camioneta Nissan Kicks y una SUV. Mientras que el conductor del Versa perdió la vida debido al fuerte impacto que recibió.

Según versiones preliminares, la carambola se registró alrededor de las 10:00 horas en la parte superior de un puente vehicular y, debido a la magnitud del impacto, al menos un auto cayó desde esa estructura.

¿Qué se sabe de la persona muerta en la México-Toluca?

Hasta el momento, se sabe que la persona que murió durante la tragedia es un hombre de aproximadamente 50 años de edad, quien viajaba a bordo del automóvil gris. De acuerdo con información preliminar, la víctima quedó sin vida en el lugar debido a la fuerza del impacto.

En tanto, su identidad fue confirmada por familiares que acudieron al sitio tras ser notificados de lo sucedido. Una vez que se realizó el reconocimiento, autoridades iniciaron con el levantamiento del cuerpo.

Personal de la Fiscalía estatal realizó las diligencias para restablecer la circulación, mientras continúan las indagatorias para esclarecer las circunstancias del accidente.