Balean a dos hombres tras riñas en Tlaquepaque y Tonalá, ZMG de noche lunes 4 de mayo

La madrugada de este lunes, se registró una intensa movilización en la colonia Francisco Silva Romero, en Tlaquepaque. En el cruce de las calles Antonio Álvarez Esparza y Héroes, policías municipales localizaron a un hombre de 31 años inconsciente tras una presunta pelea colectiva.

Paramédicos de la Cruz Verde Marcos Montero atendieron a la víctima, quien presentaba un impacto de bala en el hombro y un fuerte golpe en el cráneo. Debido a la gravedad de sus heridas, fue trasladado de urgencia a un puesto de socorros. De acuerdo con testigos, la agresión fue cometida por al menos cuatro sujetos que lograron escapar del lugar antes del arribo de las unidades. La escena quedó bajo resguardo para las investigaciones de la Fiscalía.

Ataque directo en Tonalá: Le disparan en la espalda tras discusión

Casi de forma simultánea, en la colonia La Puerta, municipio de Tonalá, un hombre de entre 25 y 30 años fue atacado a balazos en el cruce de Francisco Madero y Francisco Villa. Vecinos auxiliaron a la víctima y la trasladaron en un vehículo particular a la Cruz Verde Pajaritos.

🔴#IMPORTANTE | Un hombre llegó por sus medios a la Cruz Verde Pajaritos en Tonalá herido de bala; se reporta grave de salud.



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El reporte médico indica que el joven se encuentra en estado crítico, ya que el proyectil ingresó por la espalda y tuvo orificio de salida en el tórax. Información extraoficial señala que el ataque fue perpetrado por dos sujetos tras una discusión. El lesionado no ha podido rendir declaración debido a su estado de salud, por lo que la Fiscalía del Estado ya aperturó la carpeta de investigación correspondiente.

Brutal impacto en San Juan de Dios: El motor salió proyectado

Un escenario impresionante se localizó en el cruce de Avenida Javier Mina y Aquiles Serdán, en Guadalajara. Un vehículo sedán se impactó a gran velocidad contra un árbol, con tal fuerza que la estructura del auto "abrazó" el tronco y el motor salió proyectado a varios metros de distancia.

🔴#IMPORTANTE | Un vehículo chocó contra un árbol y quedó destrozado, los hechos se registraron sobre la Av. Javier Mina en Guadalajara.



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A pesar de lo aparatoso del incidente y de que el vehículo quedó totalmente destrozado, no se localizaron personas lesionadas. Testigos señalaron que tras el choque, cuatro personas descendieron del auto y huyeron corriendo. La Policía Vial aseguró la escena para el retiro de la chatarra y los puestos de socorro se mantienen alertas por si los tripulantes buscan atención médica más tarde.

Susto en Carretera a Nogales: Camioneta termina en el camellón

Finalmente, una volcadura movilizó a los cuerpos de rescate en la Carretera a Nogales, a la altura de Rancho Contento, en Zapopan. Una camioneta blanca quedó varada en medio del camellón tras salirse del camino.

🔴#IMPORTANTE | Un vehículo se salió del camino y quedó sobre una cuneta en el camellón de carretera a Nogales a la altura de Rancho Contento en Zapopan.



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En la unidad viajaban tres mujeres de entre 20 y 40 años, quienes afortunadamente solo resultaron con golpes leves. La conductora relató que otro vehículo le cerró el paso de manera abrupta, obligándola a realizar una maniobra que la sacó de la carpeta asfáltica. Al tratarse de un tramo federal, autoridades de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del percance.