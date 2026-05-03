Por abuso y corrupción de menores: Vinculan a proceso a Jorge Armando “N”, alcalde de Tlalnepantla, Morelos

Tras encontrar Jorge Armando "N", alcalde de Tlalnepantla, Morelos, cometiendo delitos hacia una menor de edad en la carretera Yautepec-Tlayacapan, un juez de control lo vinculó a proceso.

Tras una audiencia inicial en la Ciudad Judicial de Cuautla, la Fiscalía Regional Oriente obtuvo que el edil de dicho municipio sea investigado formalmente, al encontrar pistas que lo señalan como probable responsable de agredir a un adolescente.

Cárcel para el alcalde de Tlalnepantla

El juez ordenó la prisión preventiva oficiosa. Esto significa que el alcalde no podrá llevar su proceso en libertad ni regresar a sus funciones en el ayuntamiento, por ahora permanecerá en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) de Cuautla.

Las autoridades buscan garantizar que el edil no interfiera con las investigaciones que apenas comienzan.

¿Vincularon al alcalde de Tlalnepantla por violación?

Durante la diligencia, el Ministerio Público intentó imputarle también el delito de violación, pero el juez determinó que, en esta etapa, no se acreditaron elementos suficientes para sostener esa acusación.

Por lo tanto, ese cargo quedó descartado del proceso actual, centrando la batalla legal únicamente en el abuso sexual y la corrupción de personas menores de edad.

¿Cómo detuvieron al alcalde de Tlalnepantla?

Los hechos que tienen al alcalde en esta situación ocurrieron el pasado 25 de abril. Según los reportes oficiales, policías lo detuvieron en flagrancia en un predio ubicado a las orillas de la carretera Yautepec-Tlayacapan.

El político presuntamente violentó a un adolescente que no tenía la capacidad de comprender o resistir el acto. Esa intervención policial es la base de todo el expediente que hoy lo tiene vinculado a proceso.

¿Cuánto tiempo tienen para investigar a Jorge Armando "N"?

El juez estableció un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria. En estos 30 días, tanto los fiscales como los abogados del edil deberán reunir todas las pruebas posibles para decidir si el caso llega a un juicio oral o si toma otro rumbo legal.

Es el tiempo límite para que ambas partes presenten testimonios, peritajes y cualquier indicio que aclare lo que pasó en aquel terreno carretero.

Por ahora, el municipio de Tlalnepantla se queda sin alguien al mando, mientras el caso avanza a la etapa de investigaciones.