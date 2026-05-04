Cae red de fraude gota a gota en Hidalgo: operativo simultáneo deja seis detenidos y decomisos de drogas en Actopan

Un operativo simultáneo en Actopan, Hidalgo , derivó en la caída de una presunta red de fraude gota a gota que operaba mediante préstamos ilegales con cobros agresivos; la intervención incluyó cateos en tres inmuebles, seis personas detenidas y el aseguramiento de droga, vehículos y documentos clave para la investigación.

La acción fue coordinada por autoridades estatales y federales; elementos de seguridad ingresaron de manera simultánea a puntos identificados en colonias como Pozo Grande y la zona de Cañada Aviación, donde se detectó la operación de este esquema financiero irregular que afectaba directamente a familias.

Operativo simultáneo desmantela red en Actopan

Durante el despliegue, las autoridades lograron la detención de tres mujeres y tres hombres; de acuerdo con los primeros reportes, cuatro de los implicados son de origen extranjero, mientras que dos más provienen de otras entidades del país.

Los cateos permitieron ubicar espacios utilizados para coordinar préstamos ilegales, donde se habrían gestionado cobros, registros de deuda y mecanismos de presión contra deudores.

Así operaba el fraude gota a gota en Actopan, Hidalgo

El esquema que se realizaba en Hidalgo, conocido como fraude gota a gota, se caracteriza por ofrecer dinero rápido sin requisitos formales; sin embargo, impone intereses elevados que generan deudas difíciles de pagar.

De acuerdo con las investigaciones, este tipo de redes utiliza métodos de intimidación para recuperar el dinero, lo que convierte estos préstamos en un riesgo para quienes los aceptan.

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@aztecanoticias Estos sujetos se dedicaban a extorsionar a personas en Edomex Brian “N” y Wendy “N” se metían a las casas y luego exigían 10 mil pesos a los dueños para no dañar su hogar y desalojarlo. Los delincuentes, presuntos integrantes de la banda Gota a Gota, ya fueron detenidos. Alelhi Rodriguez con la información en #PrimeraLínea #AztecaNoticias #News #FIA #Noticias #extorsionadores #DespojoDeViviendas #GotaAGota #Criminales ♬ sonido original - Azteca Noticias

Droga, vehículos y documentos asegurados

En los inmuebles intervenidos se aseguraron 166 dosis de presunto cristal y 859 de marihuana; además, se localizaron tarjetas, registros de cobro y material promocional vinculado al esquema.

También fueron decomisadas nueve motocicletas y dos vehículos que presuntamente eran utilizados para actividades de cobranza y movilidad dentro de la operación.

Investigación en curso y llamado a denunciar

Tras el operativo, tanto los detenidos como los objetos asegurados quedaron a disposición de la autoridad correspondiente, que continuará con las indagatorias para determinar el alcance de la red en Actopan. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar este tipo de prácticas de manera anónima.