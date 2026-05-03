“Ya no puedo pagarles”: Comerciante denuncia amenazas por cobro de piso del CJNG y abandono de las autoridades en Mexicali

Una comerciante, dueña de “El Bazar de Gaby” en Mexicali, subió un video que se hizo viral en redes sociales mostrando su desesperación y angustia tras recibir amenazas de cobro de piso por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Gabriela Ponce relató cómo una persona con casco llegó en una motocicleta para entregarle una caja que contenía una amenaza directa: si no pagaba, le prenderían fuego a su patrimonio y arremeterían contra su familia.

😱💸 AMENAZAN A COMERCIANTE EN MEXICALI ❌



#DenunciaCiudadana🚨👇



Soy Gabriela Ponce, dueña del “Bazar de Gaby”, y ayer recibí una nota donde me exigen pagar “cobro de piso”. Me amenazan con hacerme daño a mí y a mi familia, e incluso con incendiar mi negocio si no cumplo.… pic.twitter.com/Z01PZog5Fg — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadreMex) May 2, 2026

Comerciante ya había pedido ayuda tras recibir amenazas

Lo más alarmante de la denuncia de Gabriela no fue solo la amenaza, sino que ella pidió ayuda a las autoridades y nadie respondió.

La comerciante activó su botón de pánico esperando una reacción inmediata de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, el auxilio no llegó. Esa falta de respuesta la llevó a grabar su testimonio, suplicando que las autoridades voltearan a ver su caso antes de que las advertencias se convirtieran en una tragedia.

"Vivo mordiéndome las uñas para completar": Comerciantes sufren por el cobro de piso

Gaby explicó que su negocio no es la mina de oro que muchos creen. "Hace mucho que vivo mordiéndome las uñas para completar el dinero", confesó. Mantener el bazar significa dar sustento a varias familias y rescatar a personas que necesitan empleo, pero la extorsión ha llevado sus números a rojos.

Para ella, el cobro de piso es el golpe final que la obliga a considerar el cierre definitivo de su local tras años de trabajo ininterrumpido.

México y la inseguridad para comerciantes

La comerciante relató que después de vivir en el extranjero decidió regresar a su país, solo para encontrarse con una realidad de asaltos y amenazas constantes.

"Cualquiera puede conseguir una pistola hoy en México", señaló con frustración, cuestionando la facilidad con la que los delincuentes se mueven para amedrentar a la gente que trabaja duro y honestamente.

Autoridades reaccionan tras la presión social

No fue sino hasta que el video comenzó a circular en las redes sociales que las corporaciones policiacas se presentaron en el bazar. La difusión del caso obligó a las autoridades de Mexicali a iniciar una carpeta de investigación y resguardar el lugar.

Aunque ya hay presencia oficial, el miedo no se va tan fácil; Gaby ahora es parte de una estadística de comerciantes que deben decidir entre arriesgar la vida o bajar la cortina de su negocio para siempre.

Gabriela Ponce, dueña del Bazar de Gaby fue amenazada por un hombre encapuchado en motocicleta. A través de un video en redes sociales explicó la situación, en donde señaló que temía por su vida.



En teoría la Fiscalía General del Estado ya levantó una denuncia por el caso de… pic.twitter.com/pmbnC1DBwH — Hatsumi Nonaka 🇯🇵 初美 (@HatsumiNonaka) May 3, 2026

El futuro de las familias en juego

Para Gaby, no se trata solo de un local de ventas, sino del destino de la gente que tiene a su cargo. Al borde del llanto, se preguntó qué será de todos ellos si el negocio cierra. La extorsión no solo le quita dinero al dueño, le quita el futuro a los empleados.