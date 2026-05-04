¡Tiroteo en Otay! Reo prófugo desata persecución y balacera en Tijuana

Lo que parecía un operativo de rutina terminó en una escena de alto impacto en Tijuana luego de que la zona de Otay se convirtió en el escenario de una persecución que escaló rápidamente a un intercambio de disparos, protagonizado por un hombre que no solo huía de la policía, sino también de la justicia desde semanas atrás.

El movimiento comenzó cuando autoridades ubicaron un vehículo sospechoso, presuntamente relacionado con un intento de asalto. Lejos de detenerse, los tripulantes optaron por escapar, desatando una persecución que atravesó calles de la colonia Nueva Tijuana. A plena luz del día, la tensión fue creciendo conforme las patrullas cerraban el paso.

¿Qué se sabe sobre el enfrentamiento en Otay?

El punto de quiebre llegó en el estacionamiento de un supermercado sobre el bulevar Industrial. Ahí, el intento de escape se volvió insostenible. Según los reportes, uno de los ocupantes del vehículo decidió abrir fuego contra los agentes, lo que obligó a una respuesta inmediata por parte de los policías.

En cuestión de segundos, el sitio pasó de ser un espacio cotidiano a una zona de riesgo. Clientes y trabajadores buscaron refugio mientras se escuchaban detonaciones, en un episodio que dejó claro lo frágil que puede ser la tranquilidad en ciertas zonas de la ciudad.

Detenido ya había sido arrestado previamente

Tras el enfrentamiento, los agentes lograron someter al agresor, quien resultó herido durante el intercambio de disparos. Fue en ese momento cuando surgió un dato clave: el detenido era un recluso que había escapado semanas antes del Hospital General de Tijuana, donde permanecía bajo custodia.

El hombre fue trasladado a un hospital bajo resguardo policial, mientras que en la escena se aseguró un arma de fuego. Las investigaciones continúan para esclarecer si actuaba solo o formaba parte de una red más amplia