Autobús de niños cae a un arroyo en los Alpes franceses; hay 21 heridos

Un autobús de niños que transportaba a 40 estudiantes de primaria sufrió un accidente cuando se dirigían a casa después de un viaje a los Alpes franceses.

El vehículo cayó de una pendiente boscosa a un arroyo; 18 niños y otro adulto fueron atendidos por heridas menores, dijo Fabien Mulyk, alcalde de la ciudad de Corps, donde ocurrió el incidente.

Mientras que el conductor del autobús y su compañero fueron hospitalizados debido a las heridas de gravedad que sufrieron, aunque el alcalde aseguró que los heridos “todos están bien”.

Inician investigación sobre el accidente del autobús de niños

De acuerdo con medios locales, la Fiscalía regional inició una investigación para determinar cómo ocurrió el accidente que dejó un autobús dentro de un arroyo.

Mulyk adelantó que el escenario “más probable” era que el chofer hubiera sufrido algún tipo de problema médico mientras conducía, lo que ocasionó que perdiera el control de la unidad cayendo por la pendiente hasta el río.

Esta conclusión se tomó luego de que las autoridades aseguraron que las condiciones climáticas eran buenas cuando el autobús salió de la carretera; es decir, no había nieve con la que pudieran resbalarse las llantas.

Añadieron que todos los niños a bordo del camión escolar llevaban puestos los cinturones de seguridad, lo que ayudó a que no tuvieran heridas mayores.

La alcaldía compartió algunas fotografías donde se veía el autobús de niños apoyado sobre la ladera del barranco entre ramas secas y con el parabrisas destrozado.

En otras imágenes se apreciaba a los equipos de emergencia en el lugar atendiendo a los heridos.