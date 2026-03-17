Cuba permitirá inversión extranjera de cubanos en el exterior; régimen comunista busca reactivar economía

Cuba anunció que permitirá a cubanos que viven en el extranjero participar en proyectos de inversión extranjera en la isla . El anuncio fue hecho por el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Óscar Pérez-Oliva, sobrino-nieto de Fidel Castro, en medio de la crisis económica que enfrenta el régimen comunista.

Pérez-Oliva explicó que el gobierno de Cuba busca atraer inversión extranjera de emigrantes y capital internacional para impulsar sectores clave de la economía. Según el funcionario, el régimen comunista pretende abrir nuevas oportunidades de negocio para reactivar la actividad productiva en la isla.

Cuba busca capital del exterior para enfrentar su crisis económica

La decisión llega en un momento delicado para Cuba, donde la economía atraviesa una etapa marcada por escasez de combustible, apagones frecuentes y dificultades en el abastecimiento de alimentos y medicinas.

En este contexto, el gobierno del régimen comunista intenta ampliar los mecanismos de inversión extranjera para generar ingresos y estimular la producción interna.

Durante su intervención en televisión estatal, Pérez-Oliva aseguró que Cuba está interesada en atraer capital no solo para pequeñas empresas, sino también para proyectos de mayor escala que impulsen el desarrollo económico.

Según explicó, los cubanos que viven fuera de la isla podrían participar en diferentes sectores productivos si cuentan con los recursos para invertir.

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Agricultura y producción de alimentos, prioridad para la inversión extranjera

Entre los sectores que Cuba busca fortalecer con inversión extranjera destaca la agricultura, considerada clave para mejorar la disponibilidad de alimentos en la isla.

El funcionario mencionó que el régimen comunista está interesado en modelos de cooperación similares a los que ya operan en algunos proyectos agrícolas, donde inversionistas participan en la producción mientras el Estado mantiene la propiedad de la tierra.

De acuerdo con las autoridades, este esquema permitiría aumentar la producción local y reducir la dependencia de importaciones.

Cuba intenta atraer inversión extranjera tras fuerte salida de población

La apertura también se produce en un momento en que Cuba enfrenta uno de los mayores éxodos de su historia reciente.

En los últimos años, más de un millón de cubanos han abandonado la isla, lo que representa una posible fuente de inversión extranjera si parte de esa comunidad decide invertir en proyectos dentro del país.

El gobierno del régimen comunista considera que estos recursos podrían ayudar a impulsar nuevas empresas y generar empleo.