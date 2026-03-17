Video: rescatan a menor entre escombros tras ataque de Rusia en Ucrania que dejó una mujer muerta

Un violento ataque con dron atribuido a Rusia destruyó una vivienda y dejó al menos una mujer muerta y tres personas heridas en una zona residencial del norte de Ucrania. Equipos de emergencia compartieron en video el rescate y confirmaron que el impacto provocó un incendio en la casa afectada y daños en construcciones cercanas.

El ataque ocurrió en la localidad de Koriukiv, en la región de Chernígov, donde servicios de rescate acudieron tras el impacto del dron en una vivienda de una sola planta. Los bomberos lograron controlar el incendio mientras equipos de emergencia iniciaban labores de búsqueda entre los escombros.

Durante las operaciones de rescate, los socorristas localizaron a una adolescente de 15 años y a una mujer de 37 que habían quedado atrapadas entre los restos del inmueble. Ambas fueron rescatadas con vida y trasladadas a personal médico para recibir atención.

Las autoridades confirmaron que el ataque dejó al menos una víctima mortal y varios heridos, mientras continúa la verificación del número total de personas afectadas.

Psicólogos y rescatistas atienden a víctimas del ataque de Rusia en Ucrania

Tras el impacto del dron, especialistas del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania brindaron asistencia psicológica a varias personas afectadas por el ataque.

De acuerdo con el organismo, al menos ocho personas recibieron apoyo emocional durante las labores de emergencia.

Los equipos de rescate también trabajaron para asegurar la zona dañada y evitar nuevos riesgos para los habitantes cercanos. Las autoridades informaron que las operaciones de búsqueda y rescate concluyeron una vez que se confirmó que no había más personas atrapadas bajo los escombros.

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#Ucrania #AztecaNoticias ♬ sonido original - Azteca Noticias @aztecanoticias Un ataque a Ucrania dejó una mujer sin vida y tres personas heridas. Un dron ruso destruyó una vivienda particular de un solo piso y provocó daños en edificios cercanos. El impacto generó un incendio que fue controlado por equipos de bomberos. Durante las labores de rescate, los servicios de emergencia sacaron de entre los escombros a una adolescente de 15 años y a una mujer de 37. #Rusia

Intensifican ataques rusos con drones en Ucrania

El ataque se produjo en medio de una nueva oleada de operaciones con drones en el conflicto entre Rusia y Ucrania.

La Fuerza Aérea ucraniana informó que durante las últimas horas el ejército ruso lanzó decenas de drones contra distintos puntos del país.

Según el reporte oficial, las defensas aéreas lograron interceptar la mayoría de los aparatos no tripulados, aunque varios lograron impactar en distintas localidades.