Trump: “Podría hacer lo que quisiera con Cuba"; dice que sería “un honor” tomar la isla en plena crisis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes 16 de marzo que para él sería "un gran honor" tomar Cuba , en un momento marcado por la crisis energética que atraviesa la isla y la creciente tensión entre ambos países por el bloqueo energético que limita el suministro de combustible.

Trump advierte tomar Cuba en medio de tensión y crisis por bloqueo energético

Las declaraciones de Trump se dieron durante un encuentro con la prensa en la Casa Blanca, donde habló sobre la situación de Cuba y aseguró que su administración mantiene conversaciones relacionadas con el futuro de la isla, en medio de una crisis económica y energética que ha elevado la tensión regional.

El mandatario estadounidense señaló que Cuba enfrenta serias dificultades por la falta de recursos energéticos y reiteró que el bloqueo energético forma parte de la presión de Washington sobre el régimen del gobierno de La Habana .

"Tomar Cuba, eso sería un gran honor. Tomar Cuba de alguna forma, sí. Ya sea liberarla o tomarla. Podría hacer lo que quisiera con ella", dijo en una comparecencia de prensa en la Casa Blanca.

En ese contexto, Trump aseguró que la situación actual refleja una profunda crisis en la isla y reiteró que Estados Unidos mantiene una postura firme frente a Cuba.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CRISIS CUBA: PRODUCTOS DONADOS POR EL GOBIERNO MEXICANO SON VENDIDOS EN DISTRIBUIDORAS DE LA HABANA

President Trump and Vice President JD Vance Participate in Signing Time, Mar. 16, 2026 https://t.co/3ZQSQTnTXQ — The White House (@WhiteHouse) March 16, 2026

Apagón nacional agrava crisis energética en Cuba en medio de tensión por bloqueo petrolero

Antes de las declaraciones de Donald Trump, Cuba enfrentó este lunes un nuevo golpe a su sistema eléctrico: la red energética nacional colapsó y dejó a millones de personas sin suministro de luz en gran parte de la isla .

El operador estatal de la red informó que la interrupción afectó prácticamente a todo el país y obligó a iniciar un proceso gradual para restablecer la electricidad mediante pequeños circuitos independientes.

El apagón ocurre en medio de la crisis energética que atraviesa Cuba, marcada por la escasez de combustible y por el bloqueo energético que limita la llegada de petróleo necesario para sostener el sistema eléctrico.

Las autoridades indicaron que investigan el origen de la falla y, de forma preliminar, descartaron una avería grave en las plantas generadoras, por lo que el problema podría estar relacionado con el sistema de transmisión.

La situación energética se ha vuelto cada vez más delicada en la isla, donde los cortes de electricidad se han vuelto recurrentes y han provocado malestar social.