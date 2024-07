¡IMPACTANTE! Autobús vuelca justo a la entrada de un túnel y deja varios heridos en Cataluña

🗨️ "A l'hospital de campanya ja no queda cap ferit"



👤 L'alcalde de @pinedademar, @xavieramor, fa una actualització dels ferits en l'accident de l'autobús a la C-32.



👉🏽 També treballa per retirar el vehicle sinistrat, restablir el trànsit i determinar les causes de l'accident. pic.twitter.com/SIUvqTdQVx