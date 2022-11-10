Estos autos no circulan el viernes 11 de noviembre en CDMX y Edomex

En la Ciudad de México (CDMX) y en el Estado de México (Edomex) el del viernes 11 de noviembre los del engomado azul, terminación 9 y 0, holograma 1 y 2, son los autos no circulan.

El horario en que aplica el Hoy No Circula es de las 5:00 a las 22:00 horas del viernes 11 de noviembre, en las 16 alcaldías de la CDMX y los 18 municipios conurbados del Edomex.

¿Qué vehículos no circulan este viernes? | X: @CAMegalópolis

Qué días no circulan los autos foráneos

Los autos foráneos que no circulan un día a la semana, de acuerdo con la terminación de su placa que indica el calendario del programa. El horario de circulación para los autos es de las 5:00 a las 11:00 horas de lunes a viernes y el sábado de 5:00 a las 22:00 horas.

Qué pasa si me agarran en el Hoy No Circula

La multa por no seguir las restricciones del Hoy No Circula es de casi dos mil pesos, de acuerdo con la legislación vigente en la CDMX. Mientras que en el Edomex, será de más de mil pesos.

Qué terminación de placas no circulan en el Edomex

Los autos con engomado azul, terminación 9 y 0, holograma 1 y 2 no circulan en los 18 municipios conurbados del Edomex, de acuerdo con el programa Hoy No Circula.

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

¿Cuándo hay Doble Hoy No Circula en CDMX?

El Doble Hoy No Circula se aplica cuando se activa la Fase I de la contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México, principalmente la CDMX y el Edomex.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) es la dependencia que anuncia a través de redes sociales su implementación tanto en la capital como en la zona metropolitana.

¿Cómo saber si mi auto circula hoy?

El gobierno de la CDMX habilitó un portal en el con solo ingresar el número de holograma, además del último dígito de su placa, se conoce si el auto circula hoy.

El sitio Hoy No Circula arrojará los resultados para cada vehículo y se conocerá cuándo circula ese día durante los siguientes seis meses.

Qué autos tienen que hacer la verificación

Los autos que deben realizar la verificación vehicular en el mes de noviembre en la CDMX y en el Edomex son los que tienen engomado rojo, terminación 3 y 4, además del engomado verde, terminación de placa 1 y 3.