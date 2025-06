PRI acusa fracaso del sistema de salud con el programa “salud casa por casa”

Checa tu placa y evita una multa: Hoy No Circula para el sábado 14 de junio en CDMX

No olvides revisar las placas y el holograma de tu automóvil este fin de semana, pues no respetar el programa Hoy No Circula podría salirte caro con una multa.

Escrito por: Iván Ramírez