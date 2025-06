La cruda realidad de México: inflación sin tregua, seguridad nula y la confusa relación con EU

El México real se refleja en un paseo cotidiano por el mercado, donde las familias mexicanas sienten en carne propia el impacto de una inflación que castiga su economía diaria.

La seguridad y la salud tampoco marchan bien en el país y solo hay que voltear a nuestro alrededor para darnos cuenta del país en el que estamos viviendo.

El Instituto Nacional de Estadística y Goegrafía (INEGI) reveló que la inflación en México se ubicó en 4.42% en mayo 2025; cifra mayor a los 3.93% en el mes de abril.

Pero esos son números, la realidad está en nuestra casa, en las calles, en el día a día, mira la siguiente historia:

El México real: Inflación y crisis golpean la economía familiar

Manipulan datos, niegan la realidad en seguridad

Otro de los indicadores que no dan tregua a los mexicanos es el de la inseguridad y la percepción que tenemos quienes salimos todos los días a trabajar a estudiar y las cifras que nos dan desde el Palacio Nacional.

Desde Palacio Nacional dicen haber bajado los homicidios dolosos en México. La presidenta, Claudia Sheinbaum, informó que “de septiembre de mayo de 2024 a mayo de 2025, la reducción del número de homicidios es de 25.8%, esto significa 22 homicidios diarios, menos que en septiembre del 2024”.

Mientras que la asociación Causa en Común evidencia una presunta manipulación de cifras. Una forma es clasificar incorrectamente los delitos.

¿Maquillando datos? Las cifras de homicidios dolosos en México desde Palacio Nacional

“Esos reportes que da el secretario (Omar) García Harfuch o que se dan a conocer en la mañanera vienen de las fiscalías estatales, pero pudiese ver como que en todos los estados se mantiene también esta lógica de negar la realidad y decir que todo va bien”, explicó la investigadora Angélica Canjura Luna.

La especialista expuso que “un ejemplo sería el estado de Morelos, que reportó en el primer cuatrimestre de este año una reducción de 37% de los homicidios dolosos, pero aumentaron 78% los homicidios culposos”.

Oro ejemplo es San Luis Potosí, refirió Canjura Luna, quien dijo que se “reportó una reducción del 31% de homicidios dolosos en el primer cuatrimestre de este año, pero al mismo tiempo un incremento de 32% en el aumento de otros delitos contra la vida y la integridad”.

“El seguir ocultando información o maquillarla no solo lleva a que estén reportando mentiras, sino que al final la situación no se puede mejorar si no se reconoce el nivel de afectación que existe”, señaló para FIA Angélica Canjura.

Incierta relación con EU, nuestro principal vecino

Si además de la inseguridad y la crisis económica agregamos al costal de las incertidumbres la persecución a los migrantes nacionales que envían a México sus remesas, la principal fuente económica de país, desde Estados Unidos con quien el actual gobierno mantiene una relación de claroscuros, más oscuros que claros.

Y es que en días recientes y en medio de la “guerra” arancelaria impuesta por Donald Trump al mundo y las medidas antimigranetes del presidente de EU con su orden de deportaciones masivas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum se metió en camisa de once varas.

La presidenta negó haber incitado protestas violentas en Los Ángeles, luego de que la secretaria de Seguridad Nacional de EU, Kristi Noem, la señalara públicamente.⁣

⁣

“La quema de patrullas parece más un acto de provocación que de resistencia, condenamos la violencia venga de donde venga”, dijo Sheinbaum en su cuenta de X.⁣

⁣

Sin embargo, el señalamiento estadounidense se refiere a un discurso previo, del 24 de mayo en San Luis Potosí, donde la mandataria pidió a los mexicanos en EU “movilizarse” si se intenta imponer un impuesto a las remesas.⁣

⁣

Kristi Noem, secretaria de Seguridad de Estados Unidos, sigue señalando a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de ‘alborotadora’ y ella desde el Palacio Nacional, se defendió explicando lo que sucedió.

Aseguró que fue la oposición la que realmente sacó de contexto sus declaraciones; afirmó que condena los actos de violencia pero sus buenas intenciones chocan contra el muro de realidad porque mientras ella trata de evitar la confrontación, el presidente del Senado se burla de sus homólogos de EU.

Estos desplantes verbales tensan la situación ya de por sí frágil.