Cuáles autos no circulan el viernes 28 de octubre en CDMX y Edomex

Si te preguntas qué autos no circulan este viernes 28 de octubre son los que tienen el engomado azul, terminación de placa 9 y 0, holograma 1 y 2, en la Ciudad de México (CDMX) y 18 municipios del Estado de México (Edomex), por el programa del Hoy No Circula.

El programa aplica en las 16 alcaldías de la CDMX y los 18 municipios conurbados del Edomex y los autos no circulan de las 5:00 a las 22:00 horas del viernes 28 de octubre.

¿Qué vehículos no circulan este viernes? | X: @CAMegalópolis

Hoy No Circula para autos foráneos

En caso de ser foráneos los autos no circulan de acuerdo con la terminación de su placa según el calendario del programa Hoy No Circula, en un horario de las 5:00 a las 11:00 horas de lunes a viernes y el sábado de 5:00 a las 22:00 horas.

Qué autos no circulan en municipios del Edome

En 18 municipios conurbados del Edomex los autos no circulan de acuerdo con las restricciones del programa que son:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

¿Hay Doble Hoy No Circula hoy?

El Doble Hoy No Circula se activa como una medida por la contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México, principalmente la CDMX y el Edomex.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) es la dependencia que anuncia a través de redes sociales si se activa esta medida tanto en la capital como en la zona metropolitana.

Qué pasa si me agarran en el Hoy No Circula En caso de no cumplir con el Hoy No Circula, la multa es de casi dos mil pesos, de acuerdo con la legislación vigente en la CDMX. En tanto, la sanción en el Edomex será de más de mil 900 pesos aproximadamente.

¿Cómo saber si mi auto circula hoy?

El gobierno de la CDMX pone a disposición de los automovilistas el portal del Hoy No Circula que muestra si tu auto no circula el día vigente.

Se necesita ingresar el número de holograma, además del último dígito de su placa para conocer el Hoy No Circula de su auto.

La página del Hoy No Circula te podrá enviar por celular los resultados y también dará a conocer cuando haya Contingencia Ambiental solo usando la Llave CDMX.