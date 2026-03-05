VIDEO: Avioneta cae sobre dos casas en Phoenix y termina incrustada junto a una piscina

Una avioneta se estrelló contra dos viviendas en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, la mañana del miércoles, después de que el piloto reportara una falla mecánica mientras intentaba regresar al aeropuerto Deer Valley.

Avioneta se estrella contra dos casas en Phoenix y deja tres personas heridas

El accidente ocurrió alrededor de las 7:20 de la mañana en el área de Cave Creek Road y Deer Valley Drive, donde equipos de emergencia acudieron tras recibir reportes de una aeronave que había impactado una zona residencial.

De acuerdo con autoridades locales, la aeronave involucrada era una Piper PA-28, que había despegado previamente del cercano aeropuerto Deer Valley.

Durante el vuelo, el piloto informó sobre un problema mecánico y decidió regresar al aeropuerto; sin embargo, la aeronave perdió estabilidad durante la maniobra y terminó impactando viviendas en la zona.

El impacto provocó daños en dos casas antes de que la avioneta terminara incrustada con la nariz hacia el suelo en el patio trasero de una de las propiedades, cerca de una piscina.

A small plane crashed into the backyard of a home in North Phoenix, Arizona.

It was heading to the Deer Valley Airport at the time, according to the FAA. Phoenix Fire says three people are injured. This is near Deer Valley Road & Cave Creek Road. FAA says it is a Piper PA-28. pic.twitter.com/T8qnK50v9M — Twisted Eagle (@twisted_eagle) March 4, 2026

Tres personas resultaron heridas tras el impacto de la avioneta

En la aeronave viajaban un estudiante piloto y su instructor de vuelo, quienes sufrieron lesiones menores como cortes y quemaduras.

Ambos fueron trasladados a un hospital junto con un hombre que se encontraba dentro de una de las viviendas afectadas en el momento del impacto.

De acuerdo con autoridades del Departamento de Bomberos de Phoenix, las tres personas se encuentran en condición estable.

Phoenix fire and Patrol working a Plane crash into a home. Pilots and passenger were transported and alert. One person in one home also transported as precaution. Media please avoid areas around home and behind as there is a fuel spill. pic.twitter.com/fAljLRcwdt — Phoenix Police (@PhoenixPolice) March 4, 2026

Evacúan viviendas por riesgo de combustible tras el accidente

Tras el choque, equipos de emergencia detectaron una fuga de combustible, lo que obligó a evacuar varias casas cercanas como medida preventiva.

Al menos cuatro residentes fueron desalojados de sus hogares, mientras especialistas trabajaban para asegurar la zona y evitar riesgos adicionales.

La Cruz Roja comenzó a brindar apoyo a los residentes afectados para cubrir necesidades inmediatas tras el incidente.

Autoridades investigan qué provocó el accidente de la avioneta

La Administración Federal de Aviación (FAA) abrió una investigación para determinar las causas exactas del accidente; los peritos analizarán la aeronave, los registros de vuelo y el reporte de la presunta falla mecánica para reconstruir lo ocurrido.

Mientras tanto, autoridades locales continúan evaluando los daños estructurales en las viviendas impactadas y el impacto del incidente en la comunidad del norte de Phoenix.