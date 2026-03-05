Conmocionó a Los Ángeles: Caso Khimberly Zavaleta; murió al intentar proteger a su hermana de bullying escolar

Un episodio de bullying escolar terminó en tragedia en Los Ángeles: Khimberly Zavaleta murió días después de intervenir para defender a su hermana durante una confrontación dentro de Reseda High School. El Departamento de Policía de LA confirmó que abrió una investigación por homicidio para esclarecer lo ocurrido.

Khimberly Zavaleta intentó proteger a su hermana del bullying en los pasillos de su escuela

De acuerdo con información difundida por autoridades y familiares, la menor resultó gravemente herida luego de intentar intervenir en un conflicto escolar relacionado con el acoso hacia su hermana.

El incidente ocurrió dentro de las instalaciones de Reseda High School, donde, según el relato de su familia, otro estudiante le lanzó una botella metálica para agua que impactó directamente en su cabeza durante el altercado.

Tras el golpe, Khimberly fue trasladada a un hospital para recibir atención médica inicial. Después de ser evaluada, regresó a casa, pero su estado de salud se complicó días más tarde.

La menor colapsó posteriormente y fue llevada nuevamente al hospital, donde médicos confirmaron que presentaba una hemorragia cerebral severa; permaneció varios días en coma antes de fallecer.

Policía de Los Ángeles investiga como homicidio la muerte de Khimberly Zavaleta

Mientras la investigación continúa, el caso generó una fuerte reacción en la comunidad escolar y entre residentes de Los Ángeles.

Cronología del caso que conmocionó a Los ÁngelesLos hechos que rodean la muerte de Khimberly Zavaleta se desarrollaron en varios momentos clave:



Altercado escolar : el incidente ocurrió dentro de un pasillo de Reseda High School durante un episodio relacionado con bullying.

: el incidente ocurrió dentro de un pasillo de Reseda High School durante un episodio relacionado con bullying. Golpe en la cabeza : de acuerdo con familiares, otro estudiante lanzó una botella metálica que impactó directamente contra Khimberly.

: de acuerdo con familiares, otro estudiante lanzó una botella metálica que impactó directamente contra Khimberly. Primer traslado al hospita l: la menor fue llevada a urgencias para recibir atención médica tras el golpe.

l: la menor fue llevada a urgencias para recibir atención médica tras el golpe. Complicaciones días después : tras regresar a casa, Khimberly colapsó y fue trasladada nuevamente a un hospital.

: tras regresar a casa, Khimberly colapsó y fue trasladada nuevamente a un hospital. Diagnóstico crítico: médicos detectaron una hemorragia cerebral grave y la sometieron a cirugía de emergencia antes de colocarla en coma inducido.

El Departamento de Policía de Los Ángeles confirmó que la muerte de la menor se investiga como homicidio, aunque hasta ahora no se han dado a conocer más detalles sobre posibles responsabilidades.

Protestas y exigencia de justicia tras la muerte de Khimberly Zavaleta

La muerte de la estudiante provocó reacciones inmediatas en la comunidad; personas cercanas a la familia y residentes de Los Ángeles realizaron una manifestación frente a la escuela para exigir justicia. Durante la vigilia, asistentes colocaron flores y mensajes en memoria de Khimberly.

Autoridades del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles expresaron condolencias a la familia y señalaron que trabajan en coordinación con las autoridades mientras continúan las investigaciones sobre el caso.