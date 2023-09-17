¡Tragedia en Brasil! Avioneta se desploma en el Amazonas; hay 14 muertos

Una tragedia ocurrió este 16 de septiembre en Brasil, cuando una avioneta se desplomó en el Amazonas. Los 14 ocupantes de la aeronave, todos de origen brasileño, murieron en el lugar del accidente.

El avión que se accidentó fue un Embraer EMB-110 “Bandeirante” turbohélice que despegó de Manaus con destino a Barcelos, donde los turistas planeaban realizar un paseo de pesca, pero lamentablemente no llegaron.

El avión se cayó cuando estaba a punto de aterrizar, las autoridades indicaron que el accidente aéreo se pudo deber a que en ese momento estaba lloviendo muy fuerte en la zona de la selva.

No obstante, la Agencia Nacional de Aviación Civil (Anac) envió sus condolencias a las familias de las víctimas e informó que se realizará una investigación para determinar con exactitud las causas del accidente aéreo.

En Brasil 🇧🇷 un avión que transportaba turistas se estrelló en Barcelos, dejando 14 muertos. pic.twitter.com/BoOhOCLhFB — David Ordaz (@david_ordaz) September 17, 2023

Los equipos de rescate se encargaron de recuperar los cuerpos de los 14 pasajeros, de los cuales 12 eran turistas y dos tripulantes, para ser entregados a sus familiares más adelantes, ya que debió al mal tiempo, no podían regresar el mismo día que ocurrió el accidente.

En el accidente aéreo no había turistas estadounidenses

Wilson Lima, gobernador de Amazonas, indicó que en el accidente no había turistas estadounidenses como informaron algunos medios al principio, y aseguró que los 14 muertos eran todos brasileños.

Las autoridades aeronáuticas indicaron que la avioneta que se desplomó era un taxi aéreo que tenía más de 10 años de dar servicio a miles de turistas para llegar a Manaus, una zona conocida por ser turística.

