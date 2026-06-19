Video viral muestra a visitantes corriendo por actividad y caía de ceniza en el Volcán de Fuego

¡Todo quedo en video! Varios turistas extranjeros compartieron en redes sociales videos del momento en que tuvieron que correr para resguardarse tras registrarse actividad en el Volcán de Fuego mientras observaban las erupciones desde sectores cercados al volcán Acatenango.

¡Sorpresa de miedo! Visitantes huyen del volcán de Fuego

Turistas extranjeros que realizaban una visita en las cercanías del volcán Acatenango ubicado en Guatemala, compartieron en redes sociales videos del momento en que tuvieron que correr tras registrarse actividad en el Volcán de Fuego.

En las grabaciones se observa a varios grupos de visitantes ubicados en zonas próxima al coloso, mientras observaban las erupciones a distancia.

Sin embargo, la todo su día de exploración cambió de manera repentina cuando comenzó la caída de ceniza, arena y fragmentos de roca expulsados por el volcán.

🌋🚨 Una espectacular erupción del Volcán de Fuego generó alarma entre turistas y habitantes de Guatemala, luego de que la intensa actividad volcánica fuera captada en video desde varios puntos cercanos. pic.twitter.com/W7vJLdKdnQ — TV Azteca Veracruz (@AztecaVeracruz) June 19, 2026

Ante el incremento de la actividades, los turistas abandonaron el área de manera rápida para resguardarse, mientras el material volcánico continuaba descendiendo en los alrededores.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran la gran sorpresa y el miedo de los visitantes y el momento exacto en que se retiran con pánico del sitio.

Después de que vivieron una de las experiencias más extrañas de su día, los jóvenes subieron el material a redes sociales donde describían en el video "El Acatenango sí tuvo todo en contra de nosotros".

Volcanes en México que sí se puede subir

Aunque el volcán Popocatépetl tiene el acceso restringido por su actividad constante, en México existen otros volcanes donde sí es posible realizar ascensos de forma controlada.



Iztaccíhuatl

Pico de Orizaba

Nevado de Toluca

La Malinche

Volcán de Colima

Aunque algunos volcanes sí permiten el acceso, es importante considerar que siempre existen reglas, horarios y zonas restringidas; además, el clima puede cambiar rápidamente, por lo que se recomienda avisar a las autoridades o registrarse antes de realizar cualquier ascenso.

La #SSPC y el #Cenapred informan sobre la actividad del #Popocatépetl en las últimas 24 horas 🌋:

🔷 8 exhalaciones

🚦Semáforo de alerta:

⚠ #AmarilloFase2

😷 Protege tus vías respiratorias de la ceniza

🚫 No acercarse al volcánhttps://t.co/uycuXrDxPI pic.twitter.com/Goey5zVMvl — Centro Nacional de Prevención de Desastres (@CenapredMexico) April 25, 2026

¿Se puede subir al volcán Popocatépetl? No, principalmente por seguridad, ya que es un volcán activo y su comportamiento puede cambiar en cualquier momento.